شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤدى استخدام الموبايل إلى تدهور صحتك النفسية وإزاي تحمي نفسك؟ والان مع تفاصيل الخبر

أشارت العديد من الأبحاث إلى أن الهواتف قد تُؤثّر سلبًا على صحتنا العقلية والجسدية، ومع ذلك، أصبحنا مدمنين على تصفح الإنترنت طوال اليوم، ومشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة ومقاطع يوتيوب، دون التفكير في تأثير ذلك على أدمغتنا وأجسامنا، وبحسب دراسة جديدة نشرت في المجلة الدولية لبحوث البيئة والصحة العامة وشملت 655 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا، فإن الأفراد الذين يستخدمون الهواتف الذكية بكثافة أبلغوا عن مستويات أعلى بشكل ملحوظ من الاكتئاب والقلق، مما يؤدي إلى سوء جودة النوم.

ووفقا لما ذكره موقع تايمز ناو فقد ارتبط استخدام الهواتف الذكية بشكل رئيسي باضطرابات النوم، أفاد المشاركون بمواجهتهم صعوبة في النوم، واستيقاظهم ليلاً بشكل متكرر، وعانوا أيضًا من سوء جودة النوم.

أضرار الهاتف على صحتك النفسية ١.الإدمان الرقمي

التصفح المستمر والسريع للتطبيقات، خاصة السوشيال ميديا، يؤدي لإفراز الدوبامين في المخ، وذلك يجعل الشخص مدمنًا للموبايل مثل أي نوع من الإدمان.

2. القلق والاكتئاب

المقارنة المستمرة بين الحياة الواقعية والمثالية التى يعرضها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي تؤدي للشعور بالنقص، وهذا يسبب اكتئاب أو قلق.

3. العزلة الاجتماعية

بالرغم من التواصل الافتراضي، إلا إن الاستخدام الزائد يجعل الشخص أقل تفاعلًا واقعيًا مع من حوله، وهو ما يزيد الإحساس بالوحدة.

4. اضطرابات النوم

الضوء الأزرق الذى يصدر من الشاشة يقلل من إفراز هرمون الميلاتونين، ويؤدي إلى صعوبة في النوم أو نوم متقطع.

5. تشتت الانتباه وقلة التركيز

التنبيهات المستمرة تجعل المخ في حالة تأهّب، وهذا يؤثر على القدرة على التركيز والتعلم.

نصائح لقضاء وقت أقل على هاتفك

-قم بإيقاف تشغيل جميع الإشعارات باستثناء المكالمات أو الرسائل النصية

-أضف حدودًا زمنية إلى هاتفك المحمول

-اضبط مؤقتًا لمدة 30 دقيقة يوميًا واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في تلك الفترة الزمنية ثم قم بتسجيل الخروج بعد ذلك

-ابحث عن بدائل للتصفح المزعج، وقراءة كتاب، والمشي في الحديقة، وقضاء الوقت مع عائلتك وأصدقائك.

