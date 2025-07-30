شكرا لقرائتكم خبر عن التطعيم لا يتوقف عند الطفولة.. 5 لقاحات ضرورية للكبار لا يجب تجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

لا يتوقف تلقي اللقاحات الروتينية عند مرحلة الطفولة ، فهناك العديد من اللقاحات التي ينصح الخبراء بأخذها في الاعتبار عند البلوغ، وذلك حسب عمرك وتاريخك الطبي ونمط حياتك، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) .

وفقا لموقع " prevention " تتراوح هذه اللقاحات بين الشائعة (مثل لقاحات الإنفلونزا) والنادرة (مثل لقاحات القوباء المنطقية)، يقول الأطباء إن لهذه اللقاحات آثارًا جانبية طفيفة، مثل الصداع والتعب والألم، ولا تُعد أي من هذه الآثار الجانبية أسوأ من الحالات التي تمنعها اللقاحات.

5 لقاحات مهمة للبالغين

فيما يلي اللقاحات الخمسة التي يوصي بها الخبراء لمعظم البالغين - بالإضافة إلى بعض اللقاحات الأخرى التي تحتاج إلى معرفتها.

الانفلونزا



يمكن الإصابة بالإنفلونزا عن طريق استنشاق قطرات محمولة جوًا تنتشر عن طريق السعال أو العطس أو التحدث أو حتى التنفس، بمجرد دخول هذه القطرات إلى رئتيك، يمكن أن تسبب الحمى والسعال وآلام الجسم وغيرها، في الحالات الشديدة، يمكن أن تسبب أيضًا دخول المستشفى والوفاة، خاصةً لكبار السن أو من يعانون من ضعف المناعة.

من يحتاج إلى اللقاح: أي شخص يزيد عمره عن 6 أشهر، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها - وخاصة أولئك المعرضين لخطر كبير للإصابة بمضاعفات مرتبطة بالإنفلونزا، مثل النساء الحوامل والأشخاص المصابين بالربو أو السكر أو أمراض القلب.

مدى فعاليته: تختلف فعالية لقاح الإنفلونزا من سنة لأخرى، وتتناقص مع مرور الأشهر، ولذلك تحتاج إليه سنويًا، في كل ربيع، يتنبأ علماء الأوبئة بسلالات الإنفلونزا الأكثر ضراوة، ويطورون لقاحًا للحماية منها، مع أن اللقاح قد لا يغطي جميع السلالات التي قد نصاب بها، إلا أنه حتى لو أُصبت بالإنفلونزا، ستكون مدة إصابتك أقصر وأقل حدة مما كانت ستكون عليه لولا ذلك.

إذا كنت ممن لا يتلقون اللقاح لعدم إصابتهم بالإنفلونزا، فتذكر أنك قد تُعرّض الآخرين للخطر، نصف المصابين فقط سيظهر عليهم أعراض، لذا قد لا تدرك تمامًا إصابتك بالإنفلونزا، ومع ذلك تنقل العدوى للآخرين".

الكُزاز

ينتشر الكزاز، المعروف أيضًا باسم تصلب الفك، عن طريق بكتيريا موجودة في الغبار والروث والتربة، وإذا تعرضت لجرح بجسم ملوث، مثل مسمار، فقد تُصاب بالعدوى، وتشمل أعراضه تقلصات في الفك وتشنجات عضلية ونوبات.

من يحتاج إلى اللقاح: وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها جميع الأشخاص كل عشر سنوات يحتاجون إليه، فاعليته تعتبر جيدة للغاية، على الرغم من أنه لا يعتبر فعالاً بنسبة 100%.

ما الذي يجب أن تعرفه أيضًا: التيتانوس مرض خطير، لذا إذا كنت تعتقد أنك قد تكون معرضًا للخطر - على سبيل المثال، إذا خطوت على مسمار صدئ ومرت سنوات منذ آخر جرعة من التيتانوس - فاحصل على جرعة معززة على الفور.

الهربس النطاقي

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) فأن الهربس النطاقي هو طفح جلدي مؤلم ومُحبب، قد يُسبب ندبات، بل وحتى فقدان البصر، يُسببه نفس الفيروس المُسبب لجدري الماء، والذي يبقى كامنًا في الجسم بعد الشفاء منه، إذا عاود الفيروس نشاطه، ستُصاب بالهربس النطاقي - وهو مُشكلة تُصيب حوالي ثلث الأمريكيين في مرحلة ما من حياتهم.

من يحتاج إلى اللقاح: أي شخص يبلغ من العمر 50 عامًا أو أكثر تقريبًا، والبالغون الذين يعانون من ضعف المناعة فوق سن 19 عامًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن أن يؤدي الهربس النطاقي إلى متلازمة الألم المزمن المنهكة. كما أنه يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية".

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

ينتقل فيروس الورم الحليمي البشري عادةً عن طريق الاتصال الجنسي، ويمكن أن يُسبب ثآليل على الأعضاء التناسلية أو الفم أو المستقيم، ولأنه غالبًا ما يكون بدون أعراض، يُمكن الإصابة به ونشره دون قصد، يزول الفيروس من تلقاء نفسه، ولكن إذا لم يزول ولم يُعالج، فقد يتطور إلى سرطان.

من يحتاج إلى اللقاح: أي شخص حتى سن 26 عامًا، وبعض البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و45 عامًا والذين لم يتلقوا جرعتين سابقًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها .

مدى فعاليته: تعتبر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن فعاليته تقترب من 100%.

ما الذي يجب أن تعرفه أيضًا: بالنسبة للشباب، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالجرعة الأولى في سن 11 أو 12 عامًا، على الرغم من أنه يمكنك الحصول على التطعيم في سن مبكرة تصل إلى 9 سنوات

الحُماق

يُسبب جدري الماء فيروسًا، ويمكن الإصابة به عن طريق الاتصال الوثيق بشخص مصاب به أو بالهربس النطاقي، حتى لو لم تُصب بجدري الماء أو لم تتلقَّ لقاح جدري الماء، فلا يزال من الممكن الإصابة بالفيروس، ويكون كبار السن أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ.

من يحتاج إلى اللقاح: أي شخص لم يصاب بجدري الماء أو لم يتلق لقاح جدري الماء أبدًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها .

مدى فعاليته: جرعتان فعالتان بنسبة 98% في منع أي شكل من أشكال المرض وفعالتان بنسبة 100% ضد الحالات الشديدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها .

يحميك اللقاح أيضًا بعد تعرضك للفيروس إذا تلقيت الحقنة في غضون 3 إلى 5 أيام، وفقًا لبعض الأبحاث .

لقاحات أخرى ينبغي أخذها في الاعتبار

في حين أن العديد من الأشخاص لا يحتاجون إلى هذه اللقاحات، إلا أنها قد تكون منقذة للحياة إذا كنت تحتاجها.

يهاجم التهاب الكبد الوبائي ب الكبد، وقد يُسبب تليف الكبد وسرطان الكبد وفشل الكبد، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC ) باللقاح لأي شخص يقل عمره عن 59 عامًا، وأي شخص يزيد عمره عن 60 عامًا، ويعمل في مجال الرعاية الصحية، أو يمارس الجنس، أو لديه عوامل خطر أخرى للإصابة بالتهاب الكبد الوبائي ب .

يمكن أن تتطور بكتيريا المكورات السحائية إلى التهاب السحايا وتسمم الدم، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باللقاح للبالغين الذين يعانون من حالات طبية معينة، أو يتناولون أدوية معينة، أو يسافرون إلى دول جنوب الصحراء الكبرى، من بين حالات أخرى .

يمكن أن تُسبب المكورات الرئوية الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا، تُوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باللقاح لجميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر.