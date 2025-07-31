شكرا لقرائتكم خبر عن التغذية الصحية لا تمنع تسوس الأسنان لدى الأطفال.. نصائح للحفاظ على صحة الفم والان مع تفاصيل الخبر

يؤثر نظام الأطفال الغذائي بشكل كبير على صحتهم على المدى الطويل، وخاصةً صحة الفم، فعند بلوغهم ستة أشهر تقريبًا، تتغير أنظمتهم الغذائية بشكل جذري مع بدء تناول الأطعمة الصلبة.

وفقًا للدراسات الاستقصائية، يتناول العديد من الأطفال الصغار الفاكهة والخضراوات بانتظام، ولكن نسبة كبيرة منهم يتناولون أيضًا أطعمة غنية بالسكر، مثل الحلويات، ويختلف خطر الإصابة بتسوس الأسنان باختلاف هذه الأطعمة، حيث تُعدّ الوجبات الخفيفة السكرية أكثر عرضة للتسبب في تسوس الأسنان من الأطعمة الكاملة أو النشويات غير المصنعة.

وفقا لموقع " onlymyhealth، قد تؤثر الممارسات الغذائية المبكرة أيضًا على تركيبة ميكروبات الفم، والتي يُعتقد أنها تؤثر على تطور تسوس الأسنان. وعلى الرغم من أن دراسات سابقة أظهرت أن تناول كميات كبيرة من الوجبات الخفيفة السكرية أو المشروبات أو الكربوهيدرات القابلة للتخمير يزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان من خلال تشجيع نمو البكتيريا المسببة للتسوس في الفم، إلا أن دراسة جديدة تزعم أننا ربما كنا مخطئين بشأن العلاقة بين الطعام غير الصحي وتسوس الأسنان لدى الأطفال.

السكر أو عدم السكر: لا يوجد تأثير كبير على التسوس

في الدراسة نُشرت في مجلة BMC Oral Health، تمت مراقبة مجموعة ولادة مكونة من 127 طفلاً من عيادتين في شمال ولاية نيويورك مرتبطتين بالجامعات. فحوصات الأسنان واستبيانات مقدمي الرعاية حول تناول الطعام كانت من بين البيانات التي تم جمعها في سن 12 و18 و24 شهرًا.

أفادت الأمهات كمية 15 وجبة خفيفة ومشروبًا شائعًا يستهلكها أطفالهن، وصُنفت هذه الوجبات والمشروبات إلى عالية ومنخفضة التسبب في تسوس الأسنان بناءً على محتواها من السكر، وسُجِّل الاستهلاك باستخدام مؤشر مرجح يجمع بين التكرار والكمية، مما أدى إلى تحديد مؤشرات "حلوة" و"غير محلاة".

استخدم التحليل الإحصائي تحليل الفئة الكامنة (LCA) لتصنيف الأطفال حسب أنماط استهلاكهم الغذائي، استنادًا إلى بيانات من عمر 18 و24 شهرًا. استُبعدت الأطعمة التي يستهلكها أقل من خمسة أطفال من تحليل الفئة الكامنة، مما أدى إلى 13 متغيرًا لتحليل 18 شهرًا و16 متغيرًا لتحليل 24 شهرًا، لضمان دقة النتائج.

وجدت الدراسة أن تناول الوجبات الخفيفة والمشروبات المحلاة وغير المحلاة زاد مع مرور الوقت بين جميع الأطفال، مع ملاحظة بعض الاختلافات حسب العرق، ولدهشة الباحثين، لم يجد التحليل الإحصائي أي ارتباط يُذكر بين أنماط الاستهلاك هذه وتسوس الأسنان لدى الأطفال، تشير هذه النتائج إلى أن تسوس الأسنان ناتج عن عوامل متعددة، بما في ذلك عوامل تتجاوز النظام الغذائي.

نصائح للحفاظ على صحة فم طفلك

قبل ظهور الأسنان : بعد كل رضاعة، افركي بلطف قطعة قماش نظيفة ورطبة على لثة طفلك للحفاظ عليها نظيفة، حتى قبل ظهور أسنانه الأولى.

أقل من 3 سنوات : ساعد طفلك على تنظيف أسنانه بالفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ومسحة بحجم حبة الأرز من معجون الأسنان بالفلورايد.

من عمر ثلاث سنوات فما فوق : استخدم كمية بحجم حبة البازلاء من معجون أسنان بالفلورايد لتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين، اطلب من طفلك أن يبصق معجون أسنانه. شجعه على استخدام خيط الأسنان مرة واحدة يوميًا في حال تلامس أسنانه.

