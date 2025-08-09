أسباب القيء الأصفر وأعراضه عند الأطفال وكيفية علاجه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - لا يقتصر القيء الأصفر على البالغين فحسب، بل قد يُصيب الأطفال أيضاً، وقد يشير القيء الأصفر إلى أن الطفل يُخرج العصارة الصفراوية، التي يُنتجها الكبد وتُخزن في المرارة.

وتُعدّ العصارة الصفراوية ضرورية؛ لتفكيك وامتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون، مثل فيتامينات أ، د، هـ، وك. كما تُحلل العصارة الصفراوية الكوليسترول ومختلف الأحماض والأملاح والمعادن الموجودة في الطعام.

على الجانب الآخر وفقاً لموقع "هيلث لاين"، يعد القيء الأصفر ليس دائماً حالة خطيرة. قد تُلاحظ هذه الحالة عندما يكون طفلك خاوي المعدة ويتقيأ، إليكِ أهم أسباب القيء الأصفر عند الأطفال.

ارتجاع الصفراء

يشبه ارتجاع المرارة ارتجاع الحمض-الصورة من موقع Freepik

يحدث ارتجاع المرارة عند وجود خلل في وظيفة الممر العضلي بين المعدة والأمعاء الدقيقة (العضلة العاصرة البوابية)، مما يسمح بتدفق الصفراء إلى المعدة ثم إلى المريء.

يشبه ارتجاع المرارة ارتجاع الحمض؛ حيث يتسرب حمض المعدة من المعدة إلى المريء بسبب خلل في وظيفة الممر العضلي. وغالباً ما يحدث ارتجاع المرارة بعد جراحة المرارة وجراحات الجهاز الهضمي العلوي الأخرى، مثل تحويل مسار المعدة.

ربما تودين قراءة الارتجاع المريئي عند الرضع.. أسبابه وأعراضه وطرق علاجه

فتق الحجاب الحاجز

سبب فتق الحجاب الحاجز غير معروف، ولكن عادةً ما يولد الأطفال المصابون به. ويحدث فتق الحجاب الحاجز عندما يبرز جزء من المعدة عبر طبقة عضلية تُسمى الحجاب الحاجز. كما يمكن أن يؤدي ضغط المعدة إلى الضغط على جميع العضلات العاصرة، بما في ذلك العضلة العاصرة البوابية والعضلة العاصرة المريئية السفلية.

الانسداد المعوي

يحدث عند انسداد الأمعاء أو تلفها نتيجة الإصابة بالأمراض وعند حدوث أيٍّ من هاتين الحالتين، تتجمع العصارة الصفراوية، وتعود إلى البطن بدلاً من إخراجها مع البراز. ويمكن أن يحدث انسداد الأمعاء بسبب انحشار البراز (انحشار البراز المتصلب) وتضييق غير طبيعي في القناة المعوية.

القيء على معدة فارغة

عندما يتقيأ الطفل على معدة فارغة، على سبيل المثال بسبب حالة حادة من التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي (أنفلونزا المعدة)، ولا يوجد ما يتقيأه سوى المخاط وحمض المعدة والصفراء. قد يتسبب هذا في أن يكون القيء أصفر مخضراً ولزجاً، وربما دموياً، خاصةً إذا تمزقت الأوعية الدموية الصغيرة في المريء.

بعض الأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تُرخي العضلة العاصرة البوابية، مما يسمح بتسرب الصفراء إلى المعدة. وتشمل هذه الأدوية مُنشِّطات بيتا-2، المُستخدمة لعلاج الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

أسباب أخرى للقيء الأصفر

هناك أسباب أخرى عديدة قد تؤدي إلى تقيؤ الطفل باللون الأصفر. على سبيل المثال، زيادة الضغط على البطن نتيجة زيادة الوزن أو السمنة، والتعرض للتدخين السلبي، وبعض الحالات العصبية مثل الشلل الدماغي.

أعراض القيء الأصفر

الشعور بإحساس حارق يمتد إلى الحلق أو الفم-الصورة من موقع AdobeStock

قد يعاني الأطفال من أعراض متنوعة عند الإصابة بارتجاع الصفراء، إليكِ بعض هذه الأعراض:

الإسهال .. يعد العرض الرئيسي لارتجاع الصفراء. عندما لا تُمتص الأحماض الصفراوية بشكل صحيح من الأمعاء الدقيقة (الأمعاء الماصة)، فإنها تدخل الأمعاء الغليظة، مما يُهيّج بطانة القولون، ويُحفّز إفراز الملح والماء.

.. يعد العرض الرئيسي لارتجاع الصفراء. عندما لا تُمتص الأحماض الصفراوية بشكل صحيح من الأمعاء الدقيقة (الأمعاء الماصة)، فإنها تدخل الأمعاء الغليظة، مما يُهيّج بطانة القولون، ويُحفّز إفراز الملح والماء. مشاكل في المعدة ، بما في ذلك الانتفاخ، والتشنجات، وآلام البطن، والغازات المتكررة.

، بما في ذلك الانتفاخ، والتشنجات، وآلام البطن، والغازات المتكررة. حرقة المعدة وإحساس حارق يمتد إلى الحلق أو الفم. تحدث هذه الأعراض عادةً بعد تناول الطعام، أو الاستلقاء، أو الانحناء، أو رفع أشياء ثقيلة. كما أن تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة، أو الحارة، أو الحمضية غالباً ما يُسبب حرقة المعدة.

وإحساس حارق يمتد إلى الحلق أو الفم. تحدث هذه الأعراض عادةً بعد تناول الطعام، أو الاستلقاء، أو الانحناء، أو رفع أشياء ثقيلة. كما أن تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة، أو الحارة، أو الحمضية غالباً ما يُسبب حرقة المعدة. الارتجاع هو عودة محتويات المعدة بسهولة إلى المريء، وغالباً إلى الفم. وقد يحدث نهاراً أو ليلاً. وقد يكون الطعام أو السائل المُرتجع حامضاً أو مُرّاً.

هو عودة محتويات المعدة بسهولة إلى المريء، وغالباً إلى الفم. وقد يحدث نهاراً أو ليلاً. وقد يكون الطعام أو السائل المُرتجع حامضاً أو مُرّاً. ألم الجهاز الهضمي يعد عرضاً أقل شيوعاً لارتجاع المرارة. ومع ذلك، قد يؤدي هذا العرض إلى انسداد ميكانيكي مثير للقلق، مما قد يؤدي إلى تقيؤ طفلكِ باللون الأصفر.

كيفية علاج القيء الأصفر عند الأطفال

هناك عدة طرق تساعد على تخفيف وعلاج القيء الأصفر عند الأطفال، وهي:

تناول كميات صغيرة ولكن بشكل متكرر.

عندما يكون الطفل مستلقياً، تأكدي من رفع الرأس بمقدار 10 إلى 20 سم؛ حتى لا يعود الطعام من المعدة إلى الفم.

إذا كان طفلك يعاني من زيادة الوزن، حاولي استشارة الطبيب.

تجنب المواقف المسببة للتوتر لطفلك، وحاولي الاسترخاء قدر الإمكان.

يحتاج الأطفال إلى تناول وجبة العشاء قبل النوم بساعتين أو ثلاث ساعات على الأقل.

تجنب التعرض لدخان السجائر.

اطلبي دائماً المشورة الطبية قبل تناول أي دواء.

شرب كميات كبيرة من الماء النظيف للترطيب.

متى تجب رؤية الطبيب؟

على الرغم من أن القيء عند الأطفال، لا يشكل حالة خطيرة في كثير من الأحيان، إلا أن هناك بعض المواقف التي يجب على الآباء فيها طلب العناية الطبية الفورية.

اصطحبي طفلك إلى الطبيب فوراً إذا:

تقيأ الطفل باستمرار، ولا يريد تناول الطعام أو الشراب.

ظهرت على الطفل علامات الجفاف، مثل قلة التبول، أو جفاف الفم، أو غائر العينين.

يعاني الطفل من ارتفاع في درجة الحرارة (أعلى من 38 درجة مئوية عند الأطفال أقل من 3 أشهر، أو أعلى من 39 درجة مئوية عند الأطفال أكبر من 3 أشهر).

يبدو الطفل خاملاً جداً أو غير مستجيب.

يحتوي القيء على دم أو يكون لونه أخضر داكناً.

الطفل يعاني من صعوبة في التنفس.

يبدو أن بطن الطفل منتفخاً أو متوتراً جداً.

6 حالات طبية قد تسبب القيء للطفل وعلاجات للتحكم فيها

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.