تجربتي في العناية بسرة مولودي عندما تأخر سقوطها

تزودت بمعلومات من طبيبي حول سرة المولود شكل عام

مولود حديث الولادة

اعلمي أن السرة هي الجزء البارز الصغير والمستدير من بطن الإنسان، ويُخلق كل إنسان بهذا الجزء الذي يكون منخفضاً قليلاً، وفي منتصف البطن، ولذلك فهذا الجزء هو مكان اتصال الجنين بالأم، حيث يرتبط الجنين من سرته بأمه عن طريق ما يُعرف بالحبل السري، ويوصل إلى الجنين الدم الذي يحتوي على العناصر الغذائية المختلفة والهواء من خلاله، أثناء فترة تكونه في الرحم، وتنقطع صلة المولود الجسمية بالأم بقطع هذا الحبل السري بعد الولادة، حيث يقوم الطبيب أو القابلة القانونية بقطع الحبل السري على مسافة مناسبة، ثم يتم ربطه بملقاط طبي معقم وخاص، ويبقى القليل، أي نحو سنتيمترات منه، متدلياً من السرة، ويجب تركه؛ لكي يجف موضع ارتباطه بالسرة خلال عدة أيام في العادة.

لاحظي أنه غالباً ما تسقط بقايا الحبل المتدلية من السرة ما بين اليوم الثاني واليوم الثامن عشر من يوم الولادة، ويجب على الأم أن تكون حريصة على بقاء منطقة السرة جافة تماماً؛ لكي لا تصاب بأي التهابات قد تؤدي إلى مضاعفات.

توقعي أن يتأخر سقوط بقايا هذا الحبل السري إلى ما بعد أسبوعين من تاريخ ولادتك مثلاً، ويجب أن تعرفي أسباب تأخر سقوط السُّرة للمولود وتوقعها، مثل نقص وزن مولودك، كأن يكون طفلاً مبتسراً، وفي حال تأخر سقوط هذه البقايا؛ يجب عدم جذبها تحت أي سبب؛ لأن ذلك يشكّل خطراً كبيراً على صحة المولود، وتوجّهي مع مولودك إلى الطبيب، حيث يقوم بقص بقايا الحبل السري وتطهير وتعقيم السرة، وفي بعض الأحيان قد يصف لمولودك مضاداً حيوياً موضعياً؛ لمنع حدوث الالتهابات.

تفحصت سرة مولودي بعد قطع الحبل السري

تفحصي سرة مولودك بعد أن يقوم الطبيب بربط سرته بواسطة ملقاط طبي؛ أي مشبك، وتفقديها، واكشفي ملابس الطفل باستمرار، ولاحظي وجود أي عرض غير طبيعي؛ مثل حدوث نزف فيها، وفي حال كان هناك أي نزف دموي، ولو قليلاً، فيجب أن تتوجهي إلى الطبيب فوراً.

تابعي كما فعلتِ، وبناء على نصيحة الطبيب، تفحصي السرة في الأيام القليلة التالية ليوم الولادة، وفي حال لاحظتِ أن هناك تورماً أو نزفاً، أو نزول أي مادة قيحية أو صديدية من سرة المولود؛ فيجب ألا تحاولي العبث بها بأصابعكِ، أو محاولة جذب الحبل الذي يتدلى منها بعنف، ولا تتبعي أي وصفات شعبية؛ مثل وضع الكحل، ولكن عليكِ التوجّه إلى الطبيب بأسرع وقت؛ لكي يصف للمولود العلاج المناسب؛ لأن نزف السرة قد يهدد حياة طفلك.

تعرفت إلى أسباب حدوث التهاب السرة عند المواليد

سرة المولود

لاحظي أن مولودك الذي يولد بوزن أقل من الطبيعي؛ أي نحو 2500 جرام، فهو يصاب بالتهاب السرة أكثر من المولود الذي يولد بالوزن الطبيعي.

توقعي أن تصاب السرة بالتهابات بكتيرية أو تلوثات فيروسية أثناء مرحلة الولادة؛ بسبب عدم تعقيم الأدوات الطبية بشكل جيد، وتكرار فحص الأم السريري خلال المخاض.

اعلمي أنه قد يحدث التهاب في سرة المولود في حال تمزق الغشاء المحيط به، ونقص السائل الأمنيوسي، وكذلك تكرار فحص الحامل عن طريق قناة الولادة، مما يؤدي إلى امتداد التلوثات الجرثومية إلى السرة، وكذلك الحبل السري.

توقعي أن يصاب المولود بالتهاب السرة ومضاعفاته؛ في حال إصابة المولود ببعض أمراض نقص المناعة الوراثية، أو بسبب ضعف مناعة الطفل، لعدة أسباب مرتبطة بالطفل وبالأم، وقد تستمر أعراض نقص المناعة عند الأطفال الرضع لمرحلة ما بعد سقوط الحبل السري، وعليكِ التواصل مع الطبيب حول أسباب ذلك وطرق العلاج.

اطلبي من طبيبك أو من القابلة عدم التأخر في قطع الحبل السري، وإن كان يفضل الانتظار لدقيقة مثلاً؛ لأن التأخر يؤدي إلى إصابته بالالتهابات، كما أن الحبل السري والسرة يصابان بالالتهابات في حال ارتفاع نسبة كرات الدم البيضاء عند مولودك، وقد يصاحب هذا الارتفاع غير الطبيعي عرضٌ مَرضيٌ لديه.

اتبعت نصائح مهمة للعناية بسرة مولودي

أهمية جفاف السرة

توقفي تماماً عن محاولة جذب السرة أو شدها للتعجيل بمرحلة سقوطها؛ لكي لا يحدث أي نزف دموي قد يهدد حياة المولود، ويجب أن تتركيها حتى تجف تماماً وتلقائياً، مع العناية بها من حيث التنظيف، ومنع الرطوبة والتعقيم، فهذه أولى نصائح الحفاظ عليها.

اغسلي يديكِ لعدة دقائق جيداً بالماء والصابون، ويفضّل أن تقومي بتطهيرهما بواسطة معقم خاص قبل لمس المكان والسرة.

قومي بإغلاق الحفاض ابتداء من منطقة تحت السُّرة، حتى تتركيها معرضة للهواء؛ لكي تجف، لأن الرطوبة تؤدي لحدوث التهابات، وكذلك ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة يؤدي إلى نمو البكتيريا الضارة وحدوث الالتهابات، ولا ترفعي الحفاض إطلاقاً لكي يغطي السرة؛ حتى لا تصاب المنطقة للتلوث ببول الطفل، خاصة في حالة كان المولود ذكراً، مع ضرورة حرصكِ على تغيير الحفاضات باستمرار؛ للحفاظ على التهوية وتجدد الهواء والنظافة.

دعي السُّرة تجف من دون تدخل، واحصلي على نصائح من طبيبك حول كيفية تنظيف منطقة السرة والاعتناء بها عند حديثي الولادة؛ مثل أن تستخدمي الغسول اليومي الذي يصفه لكِ الطبيب، وضعيه عن طريق قطعة قطن صغيرة ونظيفة، ولا تضعيه أبداً بطريقة التنقيط.

رغم آلام المخاض الشاقة وما تعانيه الأم من إرهاق، إلا أنها، بعد ولادة مولودها، تجد نفسها أمام مهمة جديدة بالغة الأهمية والحساسية، لا تحتمل التهاون أو التقصير؛ وهي مهمة العناية بالمولود الصغير الذي جاء إلى الحياة أخيراً، ومن أهم الخطوات التي يجب أن تهتم بها الأم بعد الولادة هي سرة المولود؛ لأنها لا تزال مرتبطة بجسم الطفل وبقايا الحبل السري، وتستغرق عدة أيام حتى تسقط هذه البقايا.تعد فترة العناية بسرة المولود، سواء قبل سقوط بقايا الحبل السري أو بعده، فترة حرجة وخطيرة في حال إهمالها بالنسبة لصحة المولود، وقد يحدث أن تتعرض سرة المولود للإصابة بالالتهابات، وقد تتأخر بقايا الحبل السري المرتبطة بالسرة في السقوط، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، وفي حديث خاص بها، باستشاري طب الأطفال ورعاية الخدج وحديثي الولادة، الدكتور محمد أبو داوود، حيث قدم العديد من النصائح لإحدى الأمهات، والتي شاركت هذه النصائح والكثير من الخطوات، من خلال تجربتها، فأشارت إلى تجربتها فيخصوصاً عندما تأخر سقوطها من دون حدوث مخاطر على المولود، ضمن نصائح بسيطة، في الآتي: