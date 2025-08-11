تمارين الأطفال الرضع وأنواعها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 أغسطس 2025 07:03 صباحاً - بمجرد الإفاقة من الولادة، تبدأ الأمهات البحث والخوف على أبنائهن، ويتعاملن معهم بمزيج من الخوف والحرص الزائد عند لمسه، وهناك منْ تمنع الأشخاص من حمل رضيعهن؛ خوفاً من أن يُصاب بمشكلة في عظامه، وغالباً هي مجرد أوهام ومعتقدات تحمل قدراً كبيراً من الخطأ؛ لأن عظام حديثي الولادة تحتاج إلى تحريك وتمارين؛ لتكون أكثر مرونة، ما يساعدهم على نمو صحي سليم لعظامهم، كما أنتُساعدهم على النوم بشكل هادئ، والوقاية من تشوهات من الممكن أن تصيبهم مثل "التقوس".اللقاء والدكتور باسم المصري أستاذ طب الأطفال؛ لشرح فوائد حركة أطراف الجسم بعامة للرضع حديثي الولادة، مع تفاصيل لعدد من التمارين وتوضيحها.تمارين الرضع ما هي إلا أنشطة بسيطة وممتعة، تُعزز نموهم الحركي وتطوِّر من مهاراتهم، وتساعد على تقوية العضلات والعظام، وتحسين التنسيق الحركي لديهم.وتقوم هذه التمارين بتعزيز النمو العقلي والإدراكي للرضيع، وتساعد على تحسين جودة النوم، وتعزيز الثقة بالنفس والمهارات الاجتماعية.وتشمل تمرين"العجلة" لتحريك الساقين، وتمارين لتقوية الرقبة والذراعين، وأخرى لتعزيز التوازن والتنسيق بين اليدين والعينين، ومحاولات للمشي ومن قبلها الجلوس.تُساهم التمارين في نمو الطفل بشكل سليم وقوي، بما في ذلك نمو العظام والعضلات.تساعد التمارين على تقوية عضلات الذراعين والساقين والظهر والرقبة، مما يُمكِّن الطفل من اكتساب مهارات حركية جديدة مثل الزحف والجلوس والوقوف.تُحسن التمارين من التنسيق بين حركة اليدين والقدمين والعينين، مما يساعد الطفل على التحكم في جسمه بشكل أفضل.تُساهم التمارين في تطوير الجهاز العصبي المركزي، مما يدعم النمو العقلي والمعرفي للطفل.تُساعد التمارين على تحسين جودة نوم الطفل، مما يعزز من راحته ونموه.يشعر الطفل بثقة أكبر في قدراته الحركية، مما يعزز ثقته بنفسه.تشجع التمارين الطفل على التفاعل مع الآخرين والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، مما يطوِّر مهاراته الاجتماعية.قد تساعد بعض التمارين، مثل الاستلقاء على البطن، على تخفيف الغازات المحتبسة في بطن الطفل.تعمل الحركة الطبيعية والوضعية أثناء وقت البطن على تعزيز عملية الهضم الصحية.يمكن لبعض التمارين أن تُساعد في الوقاية من بعض التشوهات، مثل تقوُّس الساقين.اجعلي رضيعك ينام على وجهه، وتأكدي من قدرته على التنفس بشكل صحيح، ثم ابدئى بتدليك عظام الظهر بلمسات دائرية بسيطة، بداية من الرقبة وحتى آخر فقرات الظهر، يساعد ذلك التمرين في تخليص الرضيع من الغازات المحتبسة في بطنه، والتي تسبب له اضطرابات المعدة، كما يساعد عظام الظهر على النمو بشكل صحيح، وتُجنب الطفل تشوهات الظهر.اتركي رضيعك نائماً على ظهره، وامسكي رجليه بلطف، وابدئي بثنيهما وفردهما، بحركات بطيئة، ثم ابدئي بثنيهما وفردهما بشكل شبه دائري، تشبه حركة الأرجل عند قيادة الدراجات، ويساعد هذا التمرين على تقوية عظام الأرجل وليونة الركبتين، كما يساعد طفلك على الحركة بشكل صحيح ومرن.اجعلي رضيعك نائماً على ظهره، وامسكي بذراعه الأيمن مع قدمه الأيسر، وقومي بثنيهما وفردهما حتى يلامسا بعضهما، ثم كرري الأمر مع الذراع الأيسر والقدم اليمنى، وكرري الحركات، يعتبر ذلك التمرين من أفضل التمارين التي تساعد الأطفال الرضع على التخلص من أي آلام في الجسم، كما تقيهم من التمزقات التي تحدث كثيراً للأطفال حديثي الولادة.اتركي رضيعك بوضعية نومه الطبيعية على الظهر أو الجانبين، ثم ابدئي بتدليك عظام الكتف بلطف، ولا تنسي أن تجعلي حركة أصابعك دائرية، ثم اجعلي رضيعك ينام على ظهره، وارفعي ذراعيه، حتى يصل كف يده إلى رأسه، وكرري ذلك عدة مرات، حتى يعتاد جسمه على الحركة وتقي عظامه من التيبس، كما يساعد ذلك التمرين على هدوء الطفل وشعوره بالاسترخاء.يعتبر من التمارين التي يُنصح بها الأطباء لحديثي الولادة، حيث إن له تأثيراً كبيراً على عضلات طفلك وراحته وحتى رأسه الصغير.وقت الاستلقاء على البطن يكون مستيقظاً وتحت إشرافك.يوفر تمرين البطن فرصة ممتازة لطفلك لتقوية عضلات رقبته وكتفه وظهره؛ عندما يرفع الأطفال رأسهم وأجسادهم ضد الجاذبية، فإن هذه العضلات تعمل، مما يساعد على تطوير المهارات الحركية الأساسية.تساهم جلسات البطن المنتظمة في التحسين التدريجي لقوة العضلات والتحكم فيها، مثل التدحرج والزحف والمشي في نهاية المطاف.كما أنها قادرة على تخفيف الانزعاج الناجم عن الغازات والمغص، وتحليل ذلك؛ أن طفلك وهو مستلقٍ على بطنه، فإن هذا الضغط اللطيف على البطن، يساعد في طرد الغازات المحتبسة .يمكنكِ وضع طفلكِ على بطنه وتشجيعه على رفع رأسه والنظر حوله، ويمكن استخدام الألعاب لجذب انتباهه وتشجيعه على رفع رأسه، كما يمكنكِ استخدام حركات بسيطة لجذب انتباه الطفل وتحفيزه على رفع رأسه وتتبعه بعينيه، ولاستخدام الألعاب؛ ضعي الألعاب في أماكن مختلفة حول الطفل، بحيث يضطر لتحريك رأسه يميناً ويساراً للنظر إليها.قومي بتحريك ذراعي الطفل بلطف على شكل رفرفة، وذلك لتمرين وتقوية عضلات الذراعين.قومي برفع يد الطفل بلطف إلى الأعلى بالتناوب مع الأخرى لتقوية الجزء العلوي من الجسم.قومي بتمرين تمديد ذراعي الطفل وتقاطعهما أمام الصدر؛ لتعزيز المرونة والتنسيق.قومي بتحريك ساقي الطفل بلطف على شكل حركة دراجة هوائية، مع تحريك الساقين باتجاه صدر الطفل بالتناوب وتمديد الأخرى.قومي بثني ركبتي الطفل ومحاولة لمس يديه بقدميه؛ لتعزيز المرونة والتنسيق.تمرين الرفع الجانبي، قومي برفع الطفل بلطف من جانبيه لتقوية العضلات الجانبية وتحسين الثبات.قومي بسحب الطفل من وضعية الاستلقاء إلى وضعية الجلوس بلطف لمساعدته على اكتساب التوازن.قومي بوضع الطفل على قدميه وسنده برفق؛ لمساعدته على الوقوف وتعزيز التوازن.*ملاحظةمن"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.