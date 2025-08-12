كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 أغسطس 2025 09:59 صباحاً - لم يعد الكشف عن حدوث وثبوت الحمل مشكلة أو أنه نتيجة تحتاج لكي تنتظري وقتاً مقلقاً لكي تعرفيها بعد أن ظهرت أجهزة الفحص المنزلي الخاصة بالحمل والمتوافرة في متناول السيدات اللواتي يبحثن عن إجابة سريعة ومطمئنة، وهي هل حدث الحمل هذا الشهر، حيث توفر هذه الشرائط الرقيقة الخفيفة والبسيطة نتائج سريعة على سهولة استخدامها.

تُعد أجهزة الفحص المنزلي من وسائل كشف الحمل التي تعطي نتائج دقيقة في حال اتبعت السيدة التعليمات الصحيحة لاستخدامها، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية النساء والولادة الدكتورة شذا عبدالرءوف، استشارية النساء والولادة حيث أشارت إلى معلومات عن تحليل الحمل المنزلي من حيث فاعليته ومزاياه. وكذلك أنواع وشروط نجاحه مثل توقيت استخدامه ومعلومات أخرى في الآتي:

تعريف جهاز فحص الحمل المنزلي

فحص الحمل المنزلي

جهاز فحص الحمل المنزلي هو أحدث الطرق وأسهلها للكشف المبكر عن وجود الحمل، وقد أصبح الوسيلة الأسهل فعلاً للنساء، حيث يمكن استخدامه في البيوت ويعتمد على قياس نسبة هرمون الحمل في بول المرأة التي ينتظر حملها.

لاحظي أن طريقة عمل جهاز تحليل الحمل المنزلي تعتمد على الكشف عن وجود هرمون يُعرف بأنه هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية أي (hCG) في البول ونسبته أيضاً، حيث يتم إنتاج هذا الهرمون بعد انغراس البويضة المخصبة في رحم المرأة ويبدأ الجسم في إنتاج هرمون الحمل المعروف اختصاراً بـhCG بعد نحو 6 إلى 10 أيام من حدوث الحمل، وترتفع مستوياته بسرعة ولكن في بعض الأحيان تكون نسبة الارتفاع ليست دليلاً على حدوث الحمل، بل قد تدل على وجود مشاكل أخرى.

مزايا جهاز الفحص المنزلي للحمل

جهاز فحص الحمل المنزلي يساعد المرأة في الكشف عن حدوث الحمل من عدم حدوثه دون أن يمنحها أي تفصيل أو معلومات عن مدة الحمل وسلامته مثلاً.

توقعي أن تحصلي على نتائج صحيحة بعد مرور أسبوع على الأقل على موعد الدورة الشهرية المتوقعة، أو تأخر موعد الدورة المتوقع.قراءة واتباع التعليمات المدونة على جهاز فحص الحمل المنزلي يلعب دوراً كبيراً في إعطاء نتائج دقيقة، كما يُفضل أن تُعيدي الفحص مرة أخرى بعد مرور عدة أيام على الفحص الأول.

شروط نجاح فحص الحمل المنزلي

اعلمي أن جهاز فحص الحمل المنزلي يعطي نتائج دقيقة في حال كان لديك دورة شهرية منتظمة. لاحظي أنه يُفضل أن تقومي بإجراء فحص الحمل المنزلي في الصباح الباكر، أي بمجرد استيقاظك من النوم. لاحظي أنه يجب أن تجمعي عينة بول مركزة لفحصها، كما يجب عدم تناولك أي أدوية تحتوي على هرمونات مثل محفزات التبويض وعدم تعرضك لحالة إجهاض سابقة لكي تحصلي على نتائج دقيقة. اعلمي أنه من الشائع أن تحصل النساء على نتائج غير صحيحة حول وجود الحمل من عدمه في حال إجراء الاختبار في توقيت مبكر جداً، أو في حال استخدام اختبار منتهي تاريخ الصلاحية، أو في حال عدم اتباع التعليمات بدقة.

خطوات استخدام جهاز كشف الحمل المنزلي

نتيجة فحص الحمل

احصلي على جهاز اختبار للحمل من الصيدلية وتأكدي من تاريخ صلاحيته المدون على جانبه وكذلك من سلامة غلافه الخارجي. قومي بجمع عينة من البول في كوب نظيف، ويُفضل أن يكون ذلك في وسط عملية التبول وليس في أولها. ضعي الشريط في كوب البول وانتظري للوقت المحدد على الجهاز، فكل شركة مصنعة تحدد وقتاً لظهور النتائج لا يزيد عن دقائق معدودة. تابعي ظهور النتيجة، ففي حال ظهور خطين غامقين أو إشارة زائد، فيعني ذلك وجود الحمل والعكس يكون صحيحاً، أي وجود إشارة واحدة أو وجود إشارة السالب.

ما هو فحص الحمل الرقمي؟

هناك تقنية أخرى لكشف الحمل وهي ما يعرف بـ التحليل الرقمي للحمل عبارة عن أجهزة متوفرة في الصيدليات ويمكن الحصول عليها بسهولة لفحص وجود هرمون الحمل في عينة من بول الحامل أم لا وتبلغ نسبة دقة هذا الجهاز إلى نحو 99%.

لاحظي أنه يمكنك استخدام جهاز فحص الحمل الرقمي بعد تأخر الدورة الشهرية المنتظمة المعتادة عن موعدها المتوقع بيوم واحد فقط، وهذه ميزة لهذا الفحص عن طرق الفحص الأخرى.

انتظري عدة أيام لكي يرتفع مستوى هرمون الحمل لديك قبل أن تقومي بجمع عينة من البول لكي تكون النتيجة أكثر دقة، ويُفضل عدم استخدام هذا الفحص منذ اليوم الأول لغياب الدورة الشهرية.

انتظري عدة دقائق حتى تظهر النتيجة بعد إضافة عينة البول، إما بطريقة مباشرة أو بواسطة قطارة طبية معقمة.

اعلمي أنه يجب أن تقرئي طريقة الاستخدام وتاريخ صلاحية الجهاز الرقمي بدقه، حيث يستخدم الجهاز لمرة واحدة فقط.

قومي بإجراء فحص الحمل الرقمي في الصباح الباكر وقبل تناول أي طعام للحصول على عينة مركزة من البول، ويجب عدم شرب كمية من الماء بكثرة قبل أن تبدئي بإجراء هذا التحليل.

متى يمكنك استخدام شرائط فحص الحمل الورقية؟

على الرغم من أن شرائط اختبار كشف الحمل والتي تتوافر في مراكز رعاية الطفولة والأمومة، وبشكل خاص، حيث تكون سهلة الاستخدام، إلا أنها تكون أقل دقة ولكن يمكن اللجوء إليها في حال اضطرار المرأة لإجراء فحص حمل سريع إذا ما كانت تستعد لإجراء جراحة عاجلة مثلاً.

لاحظي أن شرائط فحص الحمل تكون أصغر حجماً وأكثر هشاشة ورقة من أنابيب الاختبار المعتادة والتي تعطي خطوطاً حمراء، وهي مصممة عادةً لكي يتم غمسها في كوب من البول المركز؛ ويمكنك أيضاً وضعها تحت مجرى البول أثناء التبول، ولكن يصعب في هذه الحالة التعامل معها، أي أنها قد تسقط في المرحاض وقد لا تقوم بامتصاص البول بشكل جيد، وهذا بدوره لا يعطي نتائج دقيقة للحمل.

*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.