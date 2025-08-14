7 تصرفات مزعجة لطفلك ولكن يجب أن تفرحي حين يقوم بها!

1- تكرار الأسئلة وكثرتها من التصرفات الطبيعية ولكنها مزعجة

اعلمي أنه يجب ألا تنزعجي من طفلك الذي يُكثر من الأسئلة؛ لأن هذا هو الطبيعي، والطفل الصامت هو الطفل غير الطبيعي، ولذلك يجب أن تتوقعي أن الأسئلة سوف تتكرر وبصيغ مختلفة، وربما كانت الأسئلة التي يوجهها لكِ طفلك غير منطقية من وجهة نظرك، ولكنها مهمة بالنسبة له، وهذا يعني أنه يفكر، وأن لديه قدرة على التحليل، وهو من علامات الطفل الذكي .. وكيفية تنميتها، ويكون ذلك دورك.

لاحظي أنه ما إن يصبح طفلك قادراً على تركيب جملة بسيطة، حتى يبدأ بتكرار الأسئلة والإكثار منها؛ فهذا تصرف طبيعي جداً؛ يدل على رغبة الطفل في التعلم، وليس فضولاً منه، وعليكِ مساعدته وعدم منعه أو إحباط فضوله، ويجب أن تجيبي عن أسئلته بإجابات مناسبة لعمره ومستوى تفكيره.

2- اللعب التخيلي والتمثيلي من التصرفات الطبيعية ولكنها مزعجة

اللعب التمثيلي عند الطفل

3- حديث الطفل مع نفسه من التصرفات الطبيعية ولكنها مزعجة

4- تكرار نفس التصرفات من التصرفات الطبيعية ولكنها مزعجة

اللعب بالمكعبات

5- محاولته التجريب والوقوع في أخطاء من التصرفات الطبيعية ولكنها مزعجة

6- اللعب مع الأطفال مع ضربهم من التصرفات الطبيعية ولكنها مزعجة

اللعب الجماعي

7- اللعب الحركي المستمر من التصرفات الطبيعية ولكنها مزعجة

اعلمي أن طبيعة لعب الطفل تعتمد على التنقل، ولذلك فمن الطبيعي ألا يكون الطفل ثابتاً في مكان واحد، لذا يجب عليكِ عدم الشك بأن طفلك يعاني من أعراض اضطراب فرط الحركة مثلاً، فمن الطبيعي أن يحب طفلك ممارسة القفز والتسلق والجري من مكان لآخر، وقد يعقد مسابقات مع نفسه، وكذلك فهو يحب الزحف على ركبتيه والتقلب على الأرض.

لاحظي أن التصرفات الانتقالية التي يقوم بها الطفل؛ أي غير الثابتة، هي أنشطة طبيعية ومطلوبة؛ تسهم في تطوير الجهاز العصبي، وزيادة القدرات العقلية والإدراكية والحركية عند الطفل، وبالتالي يجب عليكِ السماح له بالحركة الانتقالية، وعدم الطلب منه أن يبقى ثابتاً فوق الكرسي؛ من أجل تطوير مهارات الطفل التي تتطلب نشاطاً ونمواً للدماغ، ويقابل ذلك اكتشاف العالم من حوله.

من الطبيعي أن يكون في كل بيت طفلٌ صغيرٌ مشاغبٌ، ولكن هناك تصرفات أخرى يقوم بها الأطفال وترى الأم أنها تصرفات مزعجة، وتنشر الفوضى في البيت، إضافة إلى أنها قد تعتقد أن مثل هذه التصرفات ليست دلالة على ذكاء الطفل، وربما قد تكون إشارة إلى أن طفلها يعاني من مشكلة في نموه وتطوره المعرفي والإدراكي، ولكنها في الحقيقة هي تصرفات صحية وطبيعية.من بين التصرفات التي تنتشر في معظم البيوت؛ هي ظاهرة الطفل المشاغب كثير الحركة، ولكن هناك تصرفات أخرى يجب أن تطمئن لها الأم، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، وفي حديث خاص بها، باستشارية تربية ونوم الأطفال، الدكتورة ميرفت زايد، حيث أشارت إلى 7مثل أن يقوم باللعب التمثيلي، وكثرة الحركة، وتكرار الأسئلة، وغيرها من التصرفات، في الآتي:توقعي أن يقف طفلك فوق الأريكة ويصرخ بأعلى صوته قائلاً: "أنا سوبر مان"، أو "أنا سبايدر مان"، وقد يختطف قطعة من ملابسك ليصنع منها حرملة خلف ظهره، ولكن هذا التخيل ليس ضاراً، ويحدث الأمر نفسه مع ابنتك؛ حين تقوم باللعب بالعروسة، وتغيير ملابسها باستمرار، والحديث معها؛ فهذه الألعاب هي ألعاب تخيلية؛ تبني ذكاء الطفل وتساعده على تطوير لغته، وتدريب وتوسيع خياله؛ من خلال التخيل والتحليل، وخلق قصص خيالية لأحداث يراها الطفل ويرتبها في عقله.توقعي أن تلاحظي على طفلك أنه يقوم بالحديث مع نفسه، أو أنه يتحدث مع شخص غير موجود، ويجب ألا تشعري بالانزعاج على الإطلاق حين ترينه يفعل ذلك، وقد تعتقدين أن طفلك غير طبيعي، ولكن هذا الأسلوب يُعرف بالتنظيم الذاتي، وهو يساعده على ترتيب أفكاره، وفهم مشاعره، والتخطيط لتصرفاته، ويعدّ دليلاً أكبر على أن طفلك يتمتع بمستوى ذكاء مرتفع، فهو يفكر ولكن بصوت مرتفع.اعلمي أن قيام طفلك بتكرار نفس التصرف ليس دليلاً على الغباء إطلاقاً، بل على العكس؛ فهذا تصرف طبيعي لدى الطفل، ولا يمكن أن تعتقدي أن طفلك يشعر بالملل، وعليك البحث عن لعبة أخرى له، والحقيقة أن الطفل يتعلم بالتكرار، فهو حين يتمكن من تكوين شكل هندسي من خلال المكعبات، فسوف يقوم بإعادة تكوينه مرة أخرى، وفي كل مرة سوف يسألك عن رأيك، ويجب عليكِ عدم السخرية منه حين يكرر طلبه في إبداء إعجابك؛ لأن الطفل في هذه الحالة سيصبح محبطاً، ولن يتعلم مهارات أخرى.دعي طفلك يجرّب، ولا تنهيه أو تُبدي رفضك؛ فسرعان ما ستلاحظين أنه سيطلب منكِ أن يقوم بارتداء ملابسه وحده، وكذلك ارتداء الحذاء، ولا تسخري من طريقة ارتدائه لهما، ولا تطلبي منه أن تقومي بمساعدته، بل دعيه يحاول، وسوف يفعل الأمر نفسه حين يأكل، فسيقول لك: "أريد أن أتناول الطعام بنفسي"، أو "أريد أن أسكب الماء في الكوب بنفسي"، والطفل في هذه المرحلة ليس طفلاً متمرداً أو غير مطيع، بل هو طفل يحاول أن يتعلم الاستقلالية، حيث يجب أن تتبعي خطوات ذكية.. لتربية الطفل على الاستقلالية، والاعتماد على النفس، مع الحرص على مساعدته في غرس الثقة بنفسه.اتركي طفلك يلعب مع الأطفال الآخرين، ولا تخافي عليه أو عليهم، حيث إنه من الطبيعي حين يلعب الطفل مع الأطفال الآخرين؛ فسوف تلاحظين عليه أنه يرفع صوته عليهم، أو يصرخ في وجوههم، أو ربما يضرب أحدهم، وسوف يقوم طفل آخر بضربه، وهذه مهارات يُطلق عليها مهارات التفاعل الاجتماعي، وإتاحة الفرصة للطفل لكي يتعلم هذه المهارات لا تقدّر بثمن، ولذلك فعليكِ عدم عزل الطفل عن الأطفال الآخرين، ومن الضروري أن تخرجي به من البيت بشكل يومي، حيث إن فوائد خروج الطفل بشكل يومي من جو المنزل في سن مبكرة لا تعدّ ولا تُحصى، ومنها أنه يتعلم الاحتكاك المباشر، وقومي بتوجيهه وليس منعه.