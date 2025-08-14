وفقاً لعمر طفلك.. إليكِ: متى يبدأ سن الكلام؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 06:59 صباحاً - قد يتساءل بعض الآباء: "في أي عمر يبدأ الأطفال بالكلام؟"؛ فيُعَدُّ الكلام مرحلة حاسمة في نمو الطفل، وقد يختلف تطور اللغة لدى الأطفال والرُّضَّع من طفل لآخر؛ لذا فإن العمر الذي يبدأ فيه الطفل أو الرضيع في التحدث قد لا يكون هو نفسه، لذا يُعَدُّ فهم المراحل الطبيعية لتطور الكلام ضرورياً لمساعدة الآباء على تحديد ما إذا كان نمو طفلهم مناسباً لعمره، وإليك وفقاً لموقع "raisingchildren": متى يبدأ الأطفال بالكلام تحديداً؟ وفي أي سن يستطيع الطفل التحدث؟

في أي سن يستطيع الطفل التحدث؟

يستطيع الأطفال التحدث منذ الرضاعة أو قبل بلوغهم عاماً واحداً -الصورة من موقع Freepik

بشكل عام، يستطيع الأطفال التحدث منذ الرضاعة أو قبل بلوغهم عاماً واحداً؛ حيث ينطق معظم الأطفال كلماتهم الأولى بين الشهر السابع والثاني عشر من العمر. ثم، في عمر السنتين أو السنوات الثلاث، يبدأون ببناء جمل بسيطة.

وفي المقابل، يجب على الآباء أن يدركوا أن كل طفل سيصل إلى مراحل تطور اللغة في أوقات مختلفة، وسينمو تطور لغة طفلك الصغير جنباً إلى جنب مع العديد من القدرات الأخرى، مثل المهارات الحركية.

لذلك؛ فليس من غير المألوف أن يبدأ الأطفال في نطق كلماتهم الأولى مع بلوغ عمر عام؛ فإن العمر الذي يستطيع فيه الأطفال التحدث يختلف اعتماداً على كل طفل.

يجب عليك أيضاً الانتباه إلى أنه قبل أن يتمكن الأطفال من التحدث فعلياً، فإنهم يتعلمون التواصل منذ الولادة من خلال البكاء للتعبير عن احتياجاتهم، فبالإضافة إلى البكاء، تتطور قدرة الطفل على الكلام إلى مرحلة الهديل في عمر شهرين تقريباً، ثم مرحلة الثرثرة في عمر 4-6 أشهر.

مراحل تطور الكلام عند الأطفال

من الولادة إلى عمر 3 أشهر

في هذه المرحلة المبكرة، يُعَدُّ البكاء أول وسيلة للتواصل لدى الطفل؛ فسيبكي الطفل بطرق مختلفة للتعبير عن احتياجاته ورغباته.

ثم في عمر الشهرين تقريباً، يبدأ في دخول مرحلة الهديل من خلال إصدار أصوات ناعمة مثل "oo" أو "aa".

من 4 إلى 6 أشهر

في عمر 4-6 أشهر، يمكن للأطفال التحدث عن طريق الجمع بين الحروف الساكنة والمتحركة مثل "بابا" أو "ماما" وفي مرحلة الثرثرة هذه، على الرغم من أن كلام طفلك يبدو بالفعل مثل الكلمات؛ فإنه في الواقع لا يفهم حقاً المعنى وراء الكلمات.

في بعض الأحيان، تبدو أصواتهم وكأنها لغة "أجنبية" عندما يحاولون نطق أصوات مختلفة، وفي المقابل يُعَدُّ من المهم فهم أن هذه هي الخطوة الأولى قبل أن يتمكن الطفل من التحدث، وهو ما ينتظره العديد من الآباء.

من 7 إلى 12 شهراً

في هذه المرحلة، يبدأ صوت الطفل في الظهور بشكل أكثر وضوحاً، مع نغمات وأنماط كلام قد تشبه تلك التي يتحدث بها البالغون وفي عمر 9 أشهر تقريباً، يبدأ الأطفال في فهم إيماءات الجسم، والإشارة، والهمهمات للإشارة إلى رغبات معينة.

في هذه المرحلة، سيبدأ طفلكِ الصغير بفهم بعض الكلمات البسيطة. لذا؛ للإجابة عن سؤال "ما العمر المناسب لبدء الكلام؟"، يُعتبر العمر الأمثل من ٧ إلى ١٢ شهراً.

العمر من 13 إلى 18 شهراً

يبدأ الأطفال في استخدام كلمة واحدة أو أكثر ذات معنى واضح، مثل تسمية الأشياء أو الأشخاص من حولهم، ويبدأون أيضاً باللعب بنبرة الصوت، كرفع الصوت عند طرح الأسئلة. عادةً ما تكون هذه هي المرحلة التي يبدأ فيها الأطفال بالتحدث بوضوح.

ستستمر مفردات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 شهراً و18 شهراً في التطور، بدءاً من الأسماء ثم الزيادة مع الأفعال.

العمر من 19-24 شهراً

في هذه المرحلة، يمر الأطفال بما يُسمى عادةً "الانفجار اللغوي"؛ حيث يبدأون في فهم كلمات أكثر بكثير مما يستطيعون نطقه فيتعلم الأطفال كل يوم كلمات جديدة ويبدأون في الجمع بين كلمتين، مثل "أريد حليباً".

في كثير من الأحيان، يتم الرد بوضوح على أسئلة مثل: ما العمر الذي يستطيع فيه الأطفال التحدث؟ أو متى يستطيع الأطفال التحدث في هذه المرحلة؟ لأن نموهم سريع جداً.

العمر من 25-36 شهراً

يبدأ الأطفال بفهم الضمائر مثل "أنا" و"لي" و"أنتم". ويستطيعون تكوين جمل بسيطة من خلال الجمع بين الأسماء والأفعال وبحلول سن الثالثة، يصبح الأطفال قادرين عادةً على المحادثة، ويمكن فهم معظم ما يقولونه.

لذا؛ إذا سألت في أي عمر يبدأ الأطفال في التحدث بطلاقة، فعادةً ما يكون ذلك في حوالي سن 2-3 سنوات.

كيفية تحفيز الأطفال على التحدث

لكي يتمكن الأطفال من التحدث بسرعة أو لتنمية قدراتهم الكلامية بشكل مثالي؛ يمكن للوالدين توفير التحفيز المناسب لأعمارهم، ويُعَدُّ هذا مهماً بشكل خاص لأولئك الذين يتساءلون كثيراً عن العمر الذي يستطيع فيه الأطفال التحدث؛ لأن الدعم المبكر يلعب دوراً كبيراً في تطور لغتهم.

إليك طرقاً لتحفيز قدرات طفلك على الكلام بناءً على عمره.

العمر من 0 إلى 2 سنة

استجيبي عندما يضحك طفلك أو يصدر صوتاً.

استخدمي أصواتاً بسيطة مثل "ما" أو "دا".

تحدثي مع طفلك قدر الإمكان، على سبيل المثال، وصف الأشياء أو الأنشطة.

اقرئي كتب قصص الأطفال.

استخدمي الإيماءات مثل الإشارة.

يُعَدُّ هذا التحفيز مهماً لمساعدة الأطفال على الوصول إلى مرحلة القدرة على التحدث.

الأعمار من 2 إلى 4 سنوات

استخدمي الصور أو الأشياء كمواد للمحادثة -الصورة من موقع Freepik

تحدثي بوضوح واستخدمي قواعد اللغة الجيدة.

كرري ما قالوه لجعلهم يشعرون بأن صوتهم مسموع.

تطوير كلام الأطفال إلى جمل.

مساعدة الأطفال على تعلم كيفية طرح الأسئلة.

أعطيهيم خيارات بسيطة، على سبيل المثال اسأليهم عما يريدون تناوله.

غنِّي لطفلك.

يمكن أن تساعد هذه الأساليب المختلفة على تحسين قدرة الأطفال على التحدث بجمل بسيطة.

من 4 إلى 6 سنوات

دربي طفلك على التعرف إلى المواضع، على سبيل المثال من خلال مطالبته بأخذ لعبة "في المنتصف".

اطلبي من الطفل أن يخمن اسم الشيء الموصوف.

تعليم الطفل تقسيم الألعاب إلى فئات مثل حيوانات المزرعة والسيارات.

تدريب الأطفال على إعطاء الاتجاهات أو شرح موقع الأشياء.

أشركي الأطفال في الأنشطة اليومية في أثناء المناقشة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.