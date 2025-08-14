كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 06:59 صباحاً - لا تُشكل التوائم سوى حوالي 3 من كل 100 ولادة، إلا أن معدل المواليد المتعددين آخذ في الارتفاع. ووفقاً للمركز الوطني لإحصاءات الصحة، حيث يحدث الحمل المتعدد غالباً عند تخصيب بويضتين أو أكثر وانغراسهما في الرحم. يُسمى هذا بالتوائم غير المتماثلة. يمكن أن يكون هؤلاء الأطفال من ولدين أو ولد وبنت، لكن حتى التوائم غير المتماثلة هم ببساطة أشقاء حُبل بهم في نفس الوقت. ولكن كما يتشابه الأشقاء في كثير من الأحيان، قد تتشابه التوائم غير المتماثلة كثيراً. لكل توائم غير متماثلة مشيمة وكيس سلوي منفصلان، إليك تفاصيل عن أعراض الحمل المتعدد، وأخطاره، وكيفية إدارته، الأطباء والاختصاصيون، يسلطون الضوء على الحمل المتعدد .. أسبابه ومخاطره، وطرق إدارته.

ما هي أسباب الحمل المتعدد؟

هناك العديد من العوامل المرتبطة بالحمل المتعدد. من العوامل الطبيعية:

الوراثة: وجود تاريخ عائلي للحمل المتعدد يزيد من احتمالية إنجاب توأم.

التقدم في السن: تزداد احتمالية الحمل المتعدد لدى النساء اللواتي وُلدنَ بتوأم وتجاوزنَ الثلاثين من العمر. واليوم، ينتظر الكثيرون ممن وُلدنَ بتوأم إنجاب الأطفال حتى سنّ متأخرة. ونتيجةً لذلك، قد يُرزقن بتوأم.

حالات الحمل السابقة: وجود حمل سابق واحد أو أكثر، وخاصةً الحمل المتعدد، يزيد من احتمالية إنجاب أطفال متعددين.

العرق: الأمريكيون من أصل أفريقي، هم أكثر عرضة لإنجاب توائم من أي عرق آخر. يُسجل الأمريكيون الآسيويون والأمريكيون الأصليون أقل معدلات إنجاب التوائم. أما البيض، فلديهم أعلى معدل إنجاب توائم من رتبة أعلى (ثلاثة توائم أو أكثر). وينطبق هذا بشكل خاص على من تزيد أعمارهم عن 35 عاماً.

أدوية تحفيز الإباضة: وتشمل هذه الأدوية سترات الكلوميفين وهرمون تحفيز الجريبات (FSH). تساعد هذه الأدوية على إنتاج العديد من البويضات. في حال إخصابها، قد تُنتج عدة أطفال.

تقنيات الإنجاب المساعد: قد تساعد تقنية التلقيح الصناعي (IVF) وغيرها من الطرق الأزواج على الحمل. غالباً ما تستخدم هذه التقنيات أدويةً مُحفِّزة للإباضة لإنتاج بويضات متعددة. ثم تُخصَّب هذه البويضات في المختبر وتُعاد إلى الرحم لتنمو.

ما هي أعراض الحمل المتعدد؟

قد تختلف أعراض كل امرأة اختلافاً طفيفاً. لكن الأعراض الأكثر شيوعاً للحمل المتعدد هي:

الرحم أكبر من المتوقع في مواعيد الحمل.

مزيد من الغثيان الصباحي.

شهية أكبر على الطعام.

زيادة الوزن بشكل كبير، خاصة في بداية الحمل.

حركة الطفل تشعر بها في أجزاء مختلفة من المعدة في نفس الوقت.

كيف يتم تشخيص الحمل المتعدد؟

قد يُشخّص مُقدّم الرعاية الصحية للحامل بأكثر من طفل في مرحلة مُبكرة من الحمل، خاصةً إذا تمّ استخدام علاجات الخصوبة. وذلك بناءً على التاريخ الصحي، والفحص البدني، والفحوصات التالية:

فحص دم الحمل: قد تكون مستويات هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (hCG) مرتفعة جداً في حالات الحمل المتعدد.

ألفا فيتوبروتين: قد تكون مستويات هذا البروتين، الذي يُفرزه كبد الجنين ويوجد في دم الأم، مرتفعةً عند إنتاجه لدى أكثر من جنين.

الموجات فوق الصوتية: هو فحص تصويري يستخدم موجات صوتية عالية التردد لإنشاء صور للأوعية الدموية والأنسجة والأعضاء. يمكن إجراء الموجات فوق الصوتية باستخدام مسبار (محول): خاصةً في بداية الحمل. أو يمكن إجراؤها باستخدام مسبار بطني في المراحل المتأخرة من الحمل.

لماذا يشكل الحمل المتعدد مصدر قلق؟

الحمل بأكثر من طفل واحد أمرٌ مثير. وهو غالباً ما يكون حدثاً سعيداً للعديد من الأزواج. لكن الحمل المتعدد ينطوي على مخاطر أعلى للمضاعفات. فيما يلي قائمة بالمشاكل الأكثر شيوعاً.

الولادة المبكرة

الولادة المبكرة والولادة



أكثر من 3 من كل 5 توائم، وجميع التوائم من الدرجة الأعلى تقريباً، يولدون قبل أوانهم (قبل 37 أسبوعاً). كلما زاد عدد الأجنة في الحمل، زاد خطر الولادة المبكرة. يولد الأطفال الخدج قبل أن تنضج أجسامهم وأجهزتهم الحيوية تماماً. غالباً ما يكون هؤلاء الأطفال صغاراً، بوزن منخفض عند الولادة، أي أقل من 5.5 رطل (2500 غرام). قد يحتاجون إلى مساعدة في التنفس والأكل ومقاومة العدوى والتدفئة. الأطفال الخدج جداً هم أولئك الذين يولدون قبل 28 أسبوعاً. إنهم معرضون للخطر بشكل خاص. قد لا تكون العديد من أعضائهم جاهزة للحياة خارج رحم الأم، وقد تكون غير ناضجة جداً بحيث لا تعمل بشكل جيد. سيحتاج العديد من الأطفال الخدج إلى الرعاية في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU).

ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

النساء اللواتي لديهن أجنة متعددة أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل بمرتين. غالباً ما تتطور هذه المشكلة الصحية مبكراً وتكون أسوأ من الحمل بجنين واحد. كما أنها قد تزيد من احتمالية انفصال المشيمة المبكر (انفصال المشيمة).

سكري الحمل

النساء اللاتي لديهن أجنة متعددة أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل.

فقر الدم

يعتبر فقر الدم أكثر شيوعاً بأكثر من مرتين في حالات الحمل المتعددة مقارنة بالولادة الواحدة.

العيوب الخلقية

إن الأطفال الذين يولدون بأكثر من طفل معرضون لخطر الإصابة بمشاكل موجودة عند الولادة (خلقية) مثل السنسنة المشقوقة وغيرها من عيوب الأنبوب العصبي، ومشاكل في الجهاز الهضمي والقلب عند الأطفال بنسبة مضاعفة تقريباً.

الإجهاض

تزداد احتمالية حدوث ظاهرة تُسمى متلازمة التوأم المتلاشي



تزداد احتمالية حدوث ظاهرة تُسمى متلازمة التوأم المتلاشي في حالات الحمل المتعدد. تحدث هذه الحالة عندما يُعثر على أكثر من جنين واحد، ثم يختفي (أو يُجهض). يحدث هذا غالباً في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وقد يصاحبه نزيف. كما يزداد خطر فقدان الحمل في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

متلازمة نقل الدم من توأم إلى توأم

متلازمة نقل الدم من توأم إلى توأم (TTTS) هي حالة مرضية في المشيمة، تحدث فقط لدى التوائم المتطابقة التي تتشارك المشيمة. تتصل الأوعية الدموية داخل المشيمة وتحول الدم من أحد الجنينين إلى الآخر. تحدث هذه الحالة لدى حوالي 3 من كل 20 توأماً يتشاركون المشيمة.

في متلازمة نقل الدم من توأم إلى توأم، يتم تحويل الدم من أحد الجنينين إلى الآخر عبر وصلات الأوعية الدموية في المشيمة المشتركة. مع مرور الوقت، يحصل الجنين المتلقي على كمية زائدة من الدم، مما قد يُثقل كاهل الجهاز القلبي الوعائي ويؤدي إلى زيادة كبيرة في السائل الأمنيوسي. لا يحصل الجنين المتبرع الأصغر حجماً على كمية كافية من الدم وتكون لديه كميات قليلة من السائل الأمنيوسي. يمكن علاج متلازمة نقل الدم من توأم إلى توأم أثناء الحمل عن طريق سحب بعض السوائل الزائدة بإبرة أو بإجراء جراحة في المشيمة. قد يلزم أحياناً ولادة التوأم مبكراً.

وجود كميات غير طبيعية من السائل الأمنيوسي

تعتبر مشاكل السائل الأمنيوسي أكثر شيوعاً في حالات الحمل المتعددة، وخاصةً بالنسبة للتوائم الذين يتشاركون المشيمة.

تشابك الحبل

قد يتشابك الحبل السري للتوأمين اللذين يتشاركان الكيس الأمنيوسي. في هذه الحالات، قد يحتاج الجنينان إلى مراقبة دورية خلال الثلث الثالث من الحمل.

الولادة القيصرية

تزيد حالة الجنين غير الطبيعية احتمالية إجراء عملية قيصرية.

نزيف ما بعد الولادة

إن مساحة المشيمة الكبيرة والرحم المتوسع يعرضان الأم لخطر النزيف بعد الولادة.

كيف تتم عملية الولادة المتعددة؟

سيتم تحديد الإدارة المحددة للحمل المتعدد من قبل طبيبك أو قابلتك بناءً على:

حملك وصحتك العامة وتاريخك الطبي.

عدد الأجنة.

مدى تحملك لأدوية أو إجراءات أو علاجات معينة.

التوقعات لمسار الحمل.

رأيك أو تفضيلك.

إدارة الحمل المتعدد

إدارة الحمل المتعدد



تشمل إدارة الحمل المتعدد ما يلي:

زيادة التغذية:

تحتاج الأمهات اللواتي يحملن بجنينين أو أكثر إلى المزيد من السعرات الحرارية والبروتينات والعناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك الحديد. كما يُنصح بزيادة الوزن في حالات الحمل المتعدد. يوصي معهد الطب بأن تكتسب النساء الحوامل بتوأم، واللاتي يتمتعن بمؤشر كتلة جسم طبيعي، ما بين 37 و54 رطلاً. أما اللواتي يعانين من زيادة الوزن، فينبغي أن تكتسبن ما بين 31 و50 رطلاً؛ وأن تكتسب النساء البدينات ما بين 25 و42 رطلاً.

زيادة زيارات ما قبل الولادة:

يزيد الحمل المتعدد من خطر حدوث مضاعفات. قد تساعد الزيارات المتكررة على اكتشاف المضاعفات مبكراً بما يكفي لعلاجها أو إدارتها بفعالية. كما ينبغي مراقبة وزن الحامل والحالة الغذائية لها عن كثب.

تعدد الإحالات

قد تكون الإحالة إلى أخصائي طب الأم والجنين ، المعروف باسم طبيب أمراض النساء والتوليد، لإجراء اختبارات خاصة أو تقييمات بالموجات فوق الصوتية، وتنسيق رعاية المضاعفات، ضرورية.

قد تحتاج بعض النساء أيضاً إلى الراحة في الفراش

سواءً في المنزل أو في المستشفى، حسب مضاعفات الحمل أو عدد الأجنة. غالباً ما تتطلب حالات الحمل المتعددة ذات الدرجة الأعلى الراحة في الفراش بدءاً من منتصف الثلث الثاني من الحمل. لم يثبت أن الراحة الوقائية في الفراش تمنع الولادة المبكرة في حالات الحمل المتعددة.

كثرة فحوصات الأم والجنين

قد تكون هناك حاجة لإجراء فحوصات لمراقبة صحة الأجنة، وخاصة إذا كانت هناك مضاعفات أثناء الحمل.

تناول الأدوية المُذيبة

للتقلصات: قد تُعطى هذه الأدوية في حال حدوث مخاض مبكر للمساعدة على إبطاء أو إيقاف انقباضات الرحم. يمكن إعطاؤها عن طريق الفم، أو الحقن، أو الوريد. ومن الأدوية المُذيبة للتقلصات المُستخدمة بكثرة كبريتات المغنيسيوم.

تناول أدوية الكورتيكوستيرويد

قد تُعطى أدوية الكورتيكوستيرويد للمساعدة في نضوج رئتي الجنين. يُعدّ عدم نضوج الرئة مشكلةً رئيسيةً لدى الأطفال الخدّج.

ربط عنق الرحم

يُستخدم ربط عنق الرحم (إجراء يُستخدم لإغلاق فتحة عنق الرحم بخياطة) للنساء اللواتي يعانين من قصور عنق الرحم. في هذه الحالة، يكون عنق الرحم ضعيفاً جسدياً وغير قادر على البقاء مغلقاً أثناء الحمل. قد تحتاج بعض النساء ذوات التوائم من الدرجة الأعلى إلى ربط عنق الرحم في المراحل المبكرة من الحمل.

كيف تتم عملية الولادة المتعددة؟

طريقة جلوس



تعتمد ولادة التوائم على العديد من العوامل بما في ذلك طريقة جلوس الجنين وعمر الحمل وصحة الأم والأجنة. بشكل عام، في التوائم، إذا كان كلا الجنينين في طريقة جلوس الرأس (الرأس لأسفل) ولم تكن هناك مضاعفات أخرى، تكون الولادة الطبيعية ممكنة. إذا كان الجنين الأول في طريقة جلوس الرأس والثاني ليس كذلك، فقد تتم ولادة الجنين الأول طبيعياً، ثم يتم تحويل الثاني إلى طريقة المقعدة (يتم تقدم الأرداف أولاً). يمكن أن تزيد هذه الإجراءات من خطر حدوث مشاكل مثل تدلي الحبل السري (عندما ينزلق الحبل السري لأسفل من خلال فتحة عنق الرحم). قد تكون هناك حاجة إلى ولادة قيصرية طارئة للجنين الثاني. عادةً، إذا لم يكن الجنين الأول في طريقة جلوس الرأس، يتم ولادة كلا الطفلين بعملية قيصرية. يولد معظم التوائم الثلاثية وغيرهم من التوائم من الدرجة الأعلى بعملية قيصرية.

قد تُجرى الولادة الطبيعية في غرفة العمليات نظراً لارتفاع مخاطر حدوث مضاعفات أثناء الولادة واحتمالية الحاجة إلى الولادة القيصرية. التي تجرى عادةً في حالات الأجنة التي تكون في طرق جلوس غير طبيعية، أو في حالات طبية معينة للأم، أو في حالات الضائقة التي قد يتعرض لها الجنين.



