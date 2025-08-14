كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 08:18 صباحاً - يختص الاسم في اللغة العربية بخصائص وعلامات تميّزه عن الفعل والحرف، من أهمها، التعريف: أيْ أنه يمكن دخول أداة التعريف "الـ" عليه، مثل: القمر، والشمس. أما الأسماء الأوروبية؛ فهي متنوّعة بشكل كبير، لكنها غالباً ما تتميز بخصائص مشتركة، مثل: الاشتقاق من اللغات القديمة (مثل اللاتينية واليونانية)، والارتباط بالتقاليد الدينية أو الأساطير، والانتشار الواسع عبْر الثقافات المختلفة. في حين ترتبط الأسماء الآسيوية بالصفات، مثل: الجمال، القوة، والارتباط بالطبيعة. قد تكون الأسماء الآسيوية مستوحاة من عناصر طبيعية مثل: الجبال، الأنهار، أو الزهور. أو قد تعكس قِيماً ثقافية مثل: الحكمة، الشجاعة، أو العطاء. إلى كلّ أم تختار اسماً لابنتها الصغيرة، نطلعكِ على أسماء بنات عربية وأوروبية وآسيوية من 3 أحرف.

أسماء بنات عربية من ثلاثة أحرف

مرح

اسم "مرح" هو اسم علم مؤنث عربيّ الأصل، ويعني الفرح، والسرور، والبهجة، والنشاط، والخفة. كما يمكن أن يشير إلى التبختر والاختيال. بشكل عام، يُنظر إلى اسم "مرح" على أنه اسم يحمل طاقة إيجابية ويدل على السعادة والحيوية.

أري

اسم عربي نادر وقليل الاستخدام يطلَق على البنات، له معانٍ متعددة في اللغة العربية، منها: العسل، والندى، وهو قطرات الماء التي تتكون على أسطح النباتات في الصباح الباكر بسبب تكاثُف بخار الماء. وما يلتصق بجوانب القِدر من الطعام. كما قد يشير إلى معنى "المرأة الشجاعة".

رَند

رند اسم علم مؤنث عربي على اسم شجرة تُدعى شجرة الرّند أو شجرة الغار، وكان قديماً يُستخدم لصنع إكليل يوضع على رؤوس الفائزين والمنتصرين؛ فهو علامة ورمز للنصر؛ فيعتبر الاسم من أسماء البنات الثلاثية العربية الناعمة لفظاً، والقوية معنًى.

عبق

اسم علم مؤنث جديد وفريد في طريقة لفظه وفي معناه؛ فهو يعني: الرائحة القوية العطِرة الجميلة، والمكان الذي انتشرت منه رائحة الطِيب.

غلا

اسم عربي مؤنث محوّل عن الفعل غلا؛ أيْ زاد وارتفع وصار أغلى وتجاوز الحد في القيمة والثمن، وهو من أجمل خيارات أسماء البنات الثلاثية الناعمة العربية.

لوز

هو اسم عربي مذكر ومؤنث، ويطلَق عل اسم فاكهة شجرة اللوز، هي شجرة معروفة ومشهورة، وتطلَق على الثمرة نفسها، وهو يشير إلى المرأة كثيرة الدلع.

سيا

اسم عربي يطلَق على البنات، معروف في اللغة المصرية القديمة، يرتبط اسم "سيا" بمعنى: "الفهم" أو "الإدراك". كما أنه كان اسم أسطورة في مصر القديمة حسب ويكيبيديا. وهو منتشر في بعض القرى المصرية.

فال

اسم عربي، يطلَق على البنات والصبيان، ويشير إلى التفاؤل والخير. وهو مشتق من كلمة "فأل" التي تعني: "بشرى خير" أو "علامة طيّبة".

يَشَم

اسم مؤنث يشير في معناه إلى حجر كريم، وهو نوعٌ من الأحجار الكريمة ذات الألوان الخضراء والبيضاء والبنفسجية وغيرها. يُستخدم اليشم في صناعة الحلي والتماثيل والزينة. كما يُعرف اليشم بصلابته وقوته، وهو من الأحجار الكريمة التي تحظى بتقدير كبير في العديد من الثقافات.

أمل

اسم بنات منتشر في اللغة العربية ويعني: الرجاء، التمني، والطموح. وجمعه "آمال". يُستخدم الاسم للدلالة على الأمنيات والأحلام التي يسعى الإنسان لتحقيقها؛ خاصة تلك التي قد تبدو صعبة المنال؛ وفقاً لعدة معاجم.

جوا

اسم بنت عربي له معنيان رئيسيان في اللغة العربية: أولاً، يشير إلى "جوف" أو "داخل" الشيء؛ خاصةً عندما يتعلق الأمر بالأرض أو الوادي. ثانياً، وقد يشير أيضاً إلى أيّ شيء مكروه أو غير مستحَب.

بشكل عام، يمكن فهم معنى "جوا" على أنه يتعلق بالعمق أو الداخل، سواء أكان ذلك فيزيقياً (مثل جوف الأرض)، أو معنوياً (مثل كره شيء ما).

ماس

ماس اسم علم مؤنث من أجمل أسماء البنات من ثلاثة حروف العربية الجديدة، معناه يشير لنوع من الأحجار الكريمة النفيسة الغالية اللامعة والجميلة، المستخدَمة في صناعة المجوهرات.

أسماء بنات أوروبية من ثلاثة أحرف

جوي

اسم علم مؤنث، كما يمكن إطلاقه على الذكور، وأصله أعجمي (لاتيني)، ويعني: "السرور" أو "السعادة" أو "الفرح". كما يمكن أن يحمل معنى: "الحب الشديد" أو "العشق". أحياناً، قد يرتبط اسم "جوي" بالحزن الشديد أو الحُرقة؛ خاصةً في سياق العشق أو الوجد.

فاي

هو اسم قديم بدأ استخدامه كاسم علم مؤنث إنكليزي في القرن التاسع عشر، ومعناه إما أن يكون: الجنيّة، أو مختصراً من اسم فيث الذي يعني حرفياً الإيمان. ولازال قليل الانتشار؛ فيُعتبر من أسماء البنات الأجنبية النادرة من ثلاثة حروف.

روز

اسم علم مؤنث إنكليزي من أصل يوناني، اشتُهر عند العرب كثيراً بكتابته بثلاثة أحرف، وبالإنجليزية يُكتب بأربعة حروف، لكن لفظه فقط بثلاثة أحرف. معناه هو الوردة، وتتسمى به النساء تشبُّهاً بجمال شكل الوردة ورائحة عطرها الفواحة الجميلة، وهو اسم قديم من أجمل خيارات أسماء البنات الأجنبية القديمة من ثلاثة حروف.

ميغ

اسم علم مؤنث، أصله إغريقي، يُستخدم بكثرة في بريطانيا، وهو شكل مختصر من أسماء أخرى مثل: مارغريت الذي يعني اللؤلؤة، أو ميغان الذي له نفس المعنى.

ميا

اسم مؤنث إيطالي، و"ميا" تعني "لي" أو "خاصتي". كما أنه قد يكون مشتقاً من الكلمة السلافية "ميلا"، والتي تعني "عزيزتي". بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن الاسم له أصول يونانية وتعني: "العظيمة" أو "الأم".

آفا

اسم "آفا"، مؤنث يطلَق على البنات، له معانٍ متعددة حسب أصله. وقد يعني: "طائر" أو "حياة" أو "صوت" أو "نفس" أو "مواساة" أو "حزينة متأملة". وقد يكون الاسم مشتقاً من الكلمة اللاتينية "avis" التي تعني "طائر".

زوي

اسم زوي هو اسم علم مؤنث ذو أصول يونانية، ويعني: "الحياة" أو "الحيوية"، وهو مشتق من كلمة "Ζωή (Zōḗ)" في اليونانية القديمة، والتي تعني: "الحياة". وفي الميثولوجيا اليونانية، كانت زوي أسطورة الحياة والقوة، وكانت مرتبطة بمنح قوة الحياة للأفراد، وبسبب هذا الارتباط القوي بالحياة، أصبح اسم زوي شائعاً كرمز للحيوية والطاقة والشغف بالحياة.

آدا

اسم "آدا" له معانٍ مختلفة حسب أصوله. وهو علم مؤنث يطلَق على البنات، وفي الألمانية، يعني: "نبيلة" أو "من النبلاء"، وهو مشتق من اسم "آديلايد". في التركية، يعني "جزيرة".

ليا

اسم من أصل يوناني، قد يعني "حاملة الأخبار السارة"، وهو أيضاً اسم بديل لأسماء أخرى مثل: سيسيليا أو إميليا. في بعض اللغات الرومانسية، هو شكل من أشكال "Leah" أو "Lea" أو "Lya" أو "Leia". وقد يشير أيضاً إلى: "الجميلة" أو "الذكية" أو "الطموحة".

جيا

اسم "جيا" هو اسم علم مؤنث ذو أصول إيطالية، ويعني في معناه الأساسي "الله كريم" أو "هبة الله". يمكن اعتباره اختصاراً لاسم "جيانا"، الذي بدوره مشتق من "جيوفانا"، ويعكس هذا الاسم معنى العطاء الإلهي، وقد يرتبط الاسم أيضاً بصفات الجمال والجاذبية.

ترو

اسم بريطاني، قد يشير إلى الصدق والأمانة؛ خاصةً إذا كان مشتقاً من الكلمة الإنجليزية "true" والتي تعني: "حقيقي" أو "صادق". كما قد يرتبط بالمعاني الإنجليزية: "genuine"، و"authentic"؛ أيْ أصيل أو أصلي. في بعض السياقات، قد يكون اسماً مستقلاً له معانيه الخاصة التي تعبّر عن: الكمال أو الاستحقاق للثناء.

إيف

هو اسم انجليزي من أصل لاتيني، وهو النسخة الإنجليزية من اسم حواء، ومعناه: العيش وإعطاء الحياة والحياة الموهوبة، وكذلك قد يعني: مليئة بالحياة. وتاريخياً في الديانات السماوية، حواء هي أول امرأة خلقها الله وأمّ البشر.



أسماء بنات آسيوية من ثلاثة أحرف

سول

اسم كوري، يطلَق على البنات، وهو يشير إلى العاصمة الكورية، سول، وهي مشتقة من كلمة "سورابول". والتي كانت تشير في الأصل إلى مدينة غيونغجو، وقد يأتي بمعنى: "الشمس" أو "المنحدر" أو "الاسترخاء".

كيا

اسم مؤنث يطلَق على البنات، وأصله كوري؛ حيث يعني: "الخروج من آسيا" أو "الناشئة من آسيا". في الثقافة اليابانية، قد يعني: "الأمل" أو "التوسُّل" أو "النادر" أو "السماء".

رين

رغم شيوع معنى الاسم، ونسبه إلى اللغة الإنكليزية، لكنه مؤنث، يطلق على البنات، وهو من أصل ياباني، ويطلَق على زهرة اللوتس.

آي

اسم "آي" في اللغة اليابانية له معانٍ متعددة، لكنه غالباً ما يرتبط بـ"الحب" أو "النيْل". يمكن كتابة "آي" باللغة اليابانية بأشكال مختلفة باستخدام نظام الكتابة الكانجي، وقد يشير الاسم أيضاً إلى: "التصميم" أو "الملوّن" أو "الجميل".

تشو

اسم ياباني يطلَق على البنات، وقد يكون جزءاً من اسم مثل "تايشو"، والذي يعني: "العدالة الكبرى" أو "العهد العظيم"، وهي فترة في تاريخ اليابان.

داي

اسم مؤنث من اللغة الكورية له معانٍ متعددة، لكنه غالباً ما يرتبط بـ: "العظمة" أو "العظيم". يمكن أن يكون جزءاً من أسماء مركبة، أو اسماً مستقلاً. ويعكس في كثير من الأحيان صفات إيجابية مثل: الشريفة أو صاحبة الكرامة.

مين

اسم فتاة منتشر في اللغة الكورية يحمل معانيَ متعددة؛ فهو غالباً ما يرتبط بالذكاء، والسرعة، واللطف. وفي بعض الحالات، قد يشير إلى الفتاة المتميزة والنبيهة.

سون

اسم بنت تتشارك فيه اللغتان، الكورية والصينية، وهو في اللغة الكورية اسم عائلة شائع جداً. وهو يُمثّل ترجمة حرفية للاسم الصيني "سون". كما يمكن أن يشير إلى الفتاة النقية والطاهرة.

باو

اسم مؤنث يطلَق على البنات في اللغة الصينية، ويعني: "كنز" أو "ثروة". يمكن أن يُستخدم للإشارة إلى شيء ثمين أو مرغوب فيه.

هاي

هاي اسم مؤنث صيني يطلَق على البنات في الصين، وهو يعني باللغة الصينية: "المحيط". وهو اسم عائلة صيني شائع، ويحتل المرتبة 293 من حيث الانتشار، ويقال إن معناه: كومة العجين.

يونا

اسم "يونا" في اليابانية له معانٍ متعددة، ويعتمد على طريقة كتابته بالكانجي. أحد المعاني الشائعة هو: "اللطف" أو "الظاهرة أو التفوُّق". كما يمكن أن يعني: "مساء" أو "ليل" في لهجة أوكيناوا اليابانية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعني "سبب" أو "علاقة".

ميو

اسم بنت ياباني، غالباً ما يُفهم على أنه: "زهرة الكرز الجميلة"، أو "الخيط الجميل"، أو "الطفلة الجميلة". وكلمة "مي": تعني "جميلة" أو "جمال".

