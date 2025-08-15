تجارب الأمهات مع مفاوضات الأطفال للحصول على الحلوى

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 08:10 صباحاً - إن السكريات أو الحلويات ليست سيئة دائماً، ويحتاجها الجسم لإنتاج الطاقة اللازمة للحركة والنشاط؛ لكن لا بد من استهلاكها بشكل معقول؛ لتجنب الآثار الضارة المترتبة على سوء استهلاكها، ومن الآثار الضارة المترتبة على تناول الأطفال للحلوى تسوس الأسنان: إذ تزداد مع الحلويات التي تلتصق بالأسنان. كما أن الإفراط في تناول السكر قد يُسهم في زيادة الوزن ويزيد من خطر الإصابة بـ السمنة لدى الأطفال، مما يزيد بدوره من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب في مراحل لاحقة من العمر، وهنا يأتي دور الأمهات في تحديد كمية الحلوى لأطفالهن، وهذا ما عاشته بعضهن في التجاب التي يروينها مع مفاوضات الأطفال للحصول على الحلوى.

التجربة الأولى: لا أقول لا

"وقت الشاي" يومياً من التقاليد العائلية



لدينا "وقت الشاي" يومياً لأنها من التقاليد، عند عائلة زوجي، الذين يتناولون الحلويات في وقت الشاي بعد الظهر، أي بعد قيلولة طفلي، ذي ثلاث السنوات، هو يحصل على الحلويات يومياً، وأحياناً يحصل على مكافأة إضافية بعد العشاء، أو عندما نكون بالخارج أو في مناسبة خاصة، ونتناول فطوراً من الفطائر أيام الأحد.

أنا لا أقول لا لطفلي لمجرد الرفض، ولكن إذا حان وقت الوجبة، أذكّره بأن وقت الغداء/ العشاء/ الفطور قد حان، وعليه أن يتناوله الآن، كما يتناول وجبة خفيفة صباحية صحية في الروضة.

كان والداي يُقيّدان الحلويات، عليّ في طفولتي أكثر من اللازم، لدرجة أنني أصبحتُ مهووسة بها. حتى الآن، وأنا في منتصف الثلاثينيات من عمري، أجد صعوبة في مقاومة رغبتي الشديدة في تناول الحلويات.

تقول أمي إنني أُعطيه الكثير من الحلويات، بينما يقول زوجي إنني لا أُعطيه ما يكفي، أعتقد أننا نتعامل بهدوء ورفق، وآمل أن ينجح الأمر، يبدو ابني هادئاً جداً، ولا يُصاب بالذعر عندما أرفض (فهو في معظم الأحيان) يبدو كما لو أنه يُحب الحلويات، لكنه ليس مُولعاً بها، وهذا هو هدفي.

حيث كنا، بجولة ترفيهية في نهاية هذا الأسبوع، واختار بعض البراونيز، فقلتُ له: بالتأكيد يمكننا شراؤها. كان وقت الغداء عندما عدنا إلى المنزل، فتناول الغداء ونسي أمرها، عرضتُ عليه واحدة بعد قيلولته، وكان سعيداً جداً، وكان والده قد تناول واحدة أيضاً".

التجربة الثانية: علّمنا أطفالنا أن يعاملوا الحلويات كأي طعام آخر

نضع خطة. إضافة الحلويات إلى قائمة العشاء، أنا وعائلتي، كما يمكننا أن نزيلها من قائمة الطعام، نتناول الكعك على الفطور في أحد الأيام، نقدم حلوى الجيلي مع الجزر، نخوض بعض التجارب، مثل الذهاب إلى محل آيس كريم ونجلس هناك ونأكل، ونخرج في موعد عائلي مع الأطفال، أي أننا دمجنا الحلويات في حياتنا وعلّمنا أطفالنا أن يعاملوه كأي طعام آخر، وليس كشيء فاخر، استغرق الأمر بعض الوقت، لكنني أعتقد أننا وصلنا إلى نتيجة أن الأطفال يدركون مفهوم التوازن، وأن الحلوى لا تمنح أجسادهم جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجونها، وإذا لم تأكل سوى التفاح، فلن تحصل على ما يكفي من البروتين لجسمك، الحلوى هي الشيء نفسه، يمكن أن تكون جزءاً من وجبة أو وجبة خفيفة ولكن ليس الشيء كله، يحتاج جسمك إلى المزيد من الأشياء، كما أُذكّر أطفالي بأن كثرة الحلويات للأطفال ليست جيدةً لصحة أسنانهم، وأنهم يريدون أسناناً صحية.

التجربة الثالثة: ليس لدينا دائماً حلويات في المنزل

اختيار الزبادي



في بعض الأحيان نضع حلوى مع العشاء، وأحياناً مع الغداء، وأحياناً أقول إنه يمكننا تناولها كوجبة خفيفة ونجعل طفلي يختار شيئاً يحتوي أيضاً على البروتين (على سبيل المثال: نعم يمكننا تناول كعكة مع وجبتنا الخفيفة، ولكن أود منك اختيار الزبادي أو الجبن الخيطي لتناوله معها).

ليس لدينا دائماً حلويات في المنزل، إذا كانت موجودة، فلا بأس بتركهم يأكلونها حتى ينفدوا، باعتدال بالطبع.

أحياناً أُخبر أطفالي أنه إذا تناولنا وجبتنا مع الغداء فلن نتمكن من تناولها مع العشاء، ثم نلتزم بذلك حتى لو حزنوا عندما يحين وقت العشاء.

أنا أم نشأتُ مع والديّ اللذين كانا يُفرطان في تناول الحلويات، لو كانا سيبدآن حميةً غذائيةً يوم الإثنين، لكانا يُفرطان في تناول السكر حتى الموت خلال عطلة نهاية الأسبوع. عليّ أن أتعلم الاعتدال مع أطفالي.

التجربة الرابعة: أبحث عن شيء ممتع يفعله بدل تناول الحلوى!

أستخدم طريقة "هل كان لديك" وقد نجحت مع أبناء أخي وأخوتي، لذا أخطط لاستخدامها مع طفلي أيضاً.

إذا سأل الطفل: "هل يمكنني الحصول على حلوى جيلاتينية؟

أقول: ما هي الفاكهة التي تناولتها اليوم؟

ثم اعتماداً على الإجابة، سأعيد توجيهه إلى وعاء الفاكهة أو أعرض عليه صنع بارفيه إذا أراد شيئاً أكثر قبولاً.

وإذا قال: "هل يمكنني الحصول على بسكويت"؟ أرد عليه: "يمكنك ذلك، ولكن إن فعلت، فلن يُسمح لك بتناول أي حلوى جيلاتينية. أي واحدة ترغب بها اليوم؟

باختصار، بدلاً من قول "لا" دائماً كما فعلت أمي معي، وهو ما لم يُساعدني على تنظيم تناول الحلويات رغم تجاوزي الخامسة والعشرين، أحاول الآن التغلب على جوع وقت الوجبات الخفيفة للأطفال. أحياناً يتضح أن الطفل ليس جائعاً، فنتحدث سريعاً عن سبب رغبته في تناول الوجبة الخفيفة إن لم يكن جائعاً (عادةً ما يكون الجواب الملل، فنبحث عن شيء ممتع نفعله).

التجربة الخامسة: أتحكم في حجم الحصة

طفلي ذو الثلاث سنوات تقريباً يعشق الحلوى ويطلبها دائماً (لا ألومه، فأنا أيضاً أعشق الحلويات). أحاول أن أحصر تناولها على مرة أو مرتين يومياً بكميات صغيرة، وأضيف العصير مع الحلوى، فلا يستطيع أن يجمع بين علبة العصير والحلوى، بل يختار أحدهما. ومثل غيري، أقول له "ليس الآن" أو "سأعطيك بعضاً مع عشائك"، أو أشرح له أننا تناولنا الكثير من الحلويات اليوم، وأعرض عليه شيئاً آخر. أحاول أيضاً شراء قطع حلوى صغيرة، مثل حلوى إم آند إمز الصغيرة، وحلوى كيت كات الصغيرة غير المغلفة، وحلوى الدببة الجيلاتينية، إلخ، لأتمكن من التحكم في حجم الحصة.

أعرض عليه أيضاً خبزاً محمصاً بزبدة الفول السوداني، وأضع عليه قطعاً صغيرة من حلوى إم آند إمز أو رقائق شوكولاتة صغيرة، أو أقدم فطائر وافل وأضيف إليها زبدة الفول السوداني والشيا. بهذه الطريقة، سيتناول البروتين والألياف مع اشتهائه للحلويات، ويتناول شيئاً أكثر إشباعاً من مجرد الحلوى وحدها.

التجربة الخامسة: أطلب مساعدته في تحضير الوجبات الخفيفة

عادة ما أسأل طفلي الذي يطلب الحلويات: "إذا كنت لا تزال جائعاً، يمكننا التفكير في تحضير وجبتنا الخفيفة معاً! إذا كنت جائعاً جداً الآن، فهناك وجبة خفيفة صحية على المنضدة." أو "عفواً! حان وقت الإفطار/ الغداء/ العشاء! ليس وقت الوجبات الخفيفة، ساعدني في تحضيرها! ستكون لذيذة جداً!" ربما لا ينجح هذا الأسلوب مع الطفل الأكثر عناداً، لكنه ينجح مع طفلي.

نوفر في البيت دائماً وجبات خفيفة، من غير الصحية إلى الصحية. لم نُقيّد خياراتنا أبداً. في أغلب الأحيان، يُفضّل أطفالنا أطباق الفاكهة والخضروات. يرفضون الوجبات السريعة بين الحين والآخر لمجرد عدم شعورهم بالجوع، فهم يُنصتون جيداً لإشاراتهم.

في معظم الأيام، أُحضّر صينيةً بجميع الوجبات الخفيفة المسموح بها في اليوم. فاكهة، خضروات، مقرمشات، أجبان، حلوى - يختارون منها طوال اليوم ولا يُفضّلون شيئاً على آخر، إلا إذا أسرفنا في تناول فاكهة مُحدّدة لا نتناولها عادةً (التوت، العنب). أُحضّر الكثير من الأنواع الصحية من "الوجبات السريعة". توت مُغطّى بالشوكولاتة والزبادي؛ ساموا؛ ريسز؛ براونيز. هناك الكثير من الوصفات على الإنترنت! لذا، لا أشعر أنني أُكثر من الطعام غير الصحي أو أتسبب باضطراب في الأكل، أعلم أنني متوازنة، شرحتُ لابنتي الكبرى أن الحلويات رائعة أحياناً لأنها لذيذة، وهذا لا بأس به، لكننا نتناول أطعمة أخرى أولاً لأنها تُساعدنا على نمو الطفل، والقوة، والذكاء، والنشاط! الآن، عندما تلعب، تأتي إليّ وتقول: "لقد نفدت طاقتي! أريد برتقالة!". يا لها من ظريفة.

التجربة السادسة: أعطيها حريتها في الحفلات

التجربة السادسة: أعطيها حريتها في الحفلات



قد صنّفناها في البيت حلويات، أي أنها تُقدّم بعد العشاء (بعد أن تنتهي العائلة من تناول الطعام، لذا عادةً ما تشعر طفلتي بالشبع من تناول العشاء فلا تسأل عن الحلويات). لذلك أعتقد أن الحلويات قبل العشاء ستُفسد شهيتها.

عادةً ما ينتهي بها الأمر بتناول مصاصة أو اثنتين فقط أسبوعياً، وعلب عصير (غالباً ما تختار الأنواع الأصلية الخالية من السكر) بدلاً من الحلويات. لا تحب المعجنات أو الفطائر، ونادراً ما نتناول الحلوى أو البسكويت في المنزل. نحن الكبار عادةً لا نتناول الحلويات إلا بعد أن تخلد إلى النوم. أما في الحفلات وما شابه ذلك، فهي حرة في تناول الكثير من الحلويات كما تحب، لكنني لا أريد أن تكون الأشياء السكرية جزءاً من نظامها الغذائي اليومي.

أنا ببساطة أتبع نهجاً مختلفاً تماماً. ليس لدينا حلويات في المنزل، وبصراحة لا بأس أن تُعتبر مكافأة. إنها مكافأة بالفعل. الأطعمة المصنعة المحلاة للأطفال لا تُعادل أي مجموعة غذائية أخرى. لا تُصبح مشكلة إلا عندما تُمنع وتُقدم الحلويات كـ"مكافأة". وكلما قدمت الحلويات أكثر، زاد طلب طفلك لها. السكر مصدر كبير للإدمان، لذا ليس من العدل معاملته كأي مجموعة غذائية أخرى، فهو ليس كذلك. إنه ألذ بكثير، كما أنني أُقدم الفاكهة فقط إذا طلب طفلي شيئاً حلواً.

المهم أنني أجد أن الاحتفاظ بالحلويات في المنزل، يُسهّل الأمر. يُمكننا تناولها في الأعياد والمناسبات الخاصة. ولكن إن لم تكن موجودة، فلا تأكلها ابنتي ولا حتى تطلبها. أحتفظ بمصاصات صحية (منزلية الصنع) في المُجمد. تحتوي على خضروات وزبادي وفاكهة، وأنا أُقدّمها لها.

التجربة السابعة: لا تصفي الطعام بأنه سيئ

لا يوجد طعام سيئ. الجرعة هي التي تُسبب الإدمان، وأجد أن إخبار الأطفال بأنهم لا يستطيعون تناول طعام معين، أو أن هذا الطعام "سيء"، طريقة سيئة لغرس اضطراب في الأكل عند الأطفال.

السكر ليس ضاراً. والدهون ليست كذلك. البروتين ليس دائماً مفيداً. الأمر كله يتعلق بالكمية. فقط لا تضعي أي طعام على قاعدة. وقدمي الحلويات مع الأطعمة "الصحية". قلّلي الكمية، تماماً كما تفعلين مع أي طعام له آثار سلبية (الإفراط في تناول التوت يُسبب الإسهال، والإفراط في تناول اللحم يُسبب ارتفاعاً في السعرات).

لكن لا ينبغي أبداً وصف الطعام بأنه سيء أو غير صحي أو ما شابه. هذا ببساطة غير صحيح. السعرات الحرارية تُمدّ الجسم بالطاقة دائمًا. الجلوكوز يُنشّط الدماغ. الكربوهيدرات تُعطي طاقة سريعة.

اضطراب الأكل الانتقائي لدى الأطفال وحلول سريعة للتعامل

التجربة الثامنة: تتسبب بتسوس الأسنان

ربما لا ترغبون في سماع هذا، ولكن تناول عدة حبات من العلكة يومياً يعد أمراً مبالغاً فيه في رأيي. ببساطة، لا وجود لها في المنزل. إطلاقاً. لذا، إذا سُئلنا، فالجواب: متأسفة لا يوجد! وإذا كنا في حفلة أطفال أخرى أو شيء من هذا القبيل، فبكل تأكيد يمكن للطفل أن يتناول بعضاً منها.

اتحدث دائماً مع أطفالي عن كيف أن السكر يؤذي أسناننا ويمكن أن نتناوله من حين لآخر ولكن لا يمكننا تناوله كل يوم حتى لا تصبح أسناننا مؤلمة.

في المكان الذي أعيش فيه، يعاني 39% من الأطفال من تسوس الأسنان بحلول الوقت الذي يبدأون فيه الذهاب إلى المدرسة في سن الخامسة. وهذا مخيف.

هناك رأيٌ شائعٌ حول عدم الإفراط في تقييد الطعام حتى لا يُسبب ذلك لطفلك عقدةً، وأعتقد أن هذا الرأي صحيحٌ تماماً عندما يتعلق الأمر بالأطعمة التي ليست مفيدةً ولا ضارةً للغاية. لكن الحلويات ضارةٌ تماماً، ولا قيمة غذائية لها، وتُسبب تسوس الأسنان عند الطفل. سيستغرق الأمر بعض الوقت والجهد للتخلص من هذه العادة، ولكن بالتحول إلى وجبات خفيفة صحية كالفاكهة أو الجبن أو الشطائر، فإنك تُهيئين طفلك لأسنان صحية وكمية سكر طبيعية صحية.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص