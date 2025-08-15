الوجبات السريعة سُم بطيء لأطفالنا: وتأثيرات أخرى على المناعة والنموّ!

ما المقصود بالوجبات السريعة والأطعمة المصنّعة؟

طفلة تستعد لتناوُل وجبتها السريعة

طفل يتناول بشهية فطيرة البيتزا

الطعم المالح والحلو، أو الأطعمة الغنية بالسكر والملح تحفز مراكز المكافأة في الدماغ.

الألوان الجذابة والتغليف المُبهج، والإعلانات تلعب دوراً كبيراً في جذب الأطفال.

السهولة والسرعة، وبسببها يحصل الطفل على طعامه المفضّل في دقائق.

كيف يؤثر الإفراط بالوجبات السريعة على صحة الطفل؟

تناوُل الوجبات السريعة وراء سِمنة الطفل

إضعاف جهاز المناعة

السِمنة المبكّرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 08:10 صباحاً - مع الصيف وحرارة الجوّ والإجازة الطويلة، وجلوس الأطفال بالمنزل، يزداد الطلب على الوجبات الجاهزة أو الأطعمة المصنّعة؛ ما يتسبب في معاناة بعض الأمهات بالقلق والانزعاج، بينما تميل بعضهن لعدم الرغبة في دخول المطبخ وتجهيز الوجبات لأطفالها. وفي المقابل، نجد أن الأطعمة المصنّعة يسهل إعدادها ولا تأخذ وقتاً طويلاً. و مطاعم الوجبات السريعة على ناصية كلّ شارع؛ مما يجعل الطفل يحصل على وجبته في دقائق معدودة!إذن، بالنسبة للأهل هي حلٌّ سريع، وجاذبية الطعم وألوانه المُغرية، تجعل الطفل يُقبل عليها ويطلبها باستمرار. لكن ما لا يعرفه الكثيرون- كما تقول الدكتورة ماجدة العربي، اختصاصية التغذية والصحة العلاجية- أنبجانب الأطعمة المُصنّعة، أشبه بالسُم البطيء، و الإكثار منها قد يُضعف جهازه المناعي ويمهّد الطريق للأمراض المزمنة. هيّا تتبعي تفاصيل المشكلة وستجدين الحل الأكيد.أطعمة تُعد بسرعة، غنية بالدهون المشبعة غالباً، تحوي كميات من الصوديوم، السكريات والسعرات الحرارية الفارغة، مثل: البرجر، البطاطس المقلية، البيتزا، والمعجنات. ولا ننسَ الألوان الصناعية التي تُضيف جاذبية للطفل في الشكل والمذاق.تشمل النقانق، الشيبسي، الحلويات المغلّفة، والمشروبات الغازية التي تحتوي على إضافات صناعية ومواد حافظة. لهذا فالأطعمة مُغرية بطعمها وسهولة تحضيرها، لكنها تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الطفل.الدهون المشبعة والسكريات المرتفعة في هذه الأطعمة، تُضعف قدرة الجسم على مقاومة الأمراض. عندما يتناول الطفل وجبات سريعة بشكل متكرر، تقِل كفاءة جهازه المناعي في مواجهة العدوى البكتيرية والفيروسية.السعرات الحرارية العالية داخل محتوى هذا الطعام، مع قلة النشاط البدني للطفل أو الشاب، تؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة. وعلمياً: السِمنة في الطفولة لا تؤثر على الشكل فقط؛ بل ترتبط بمشاكل صحية خطيرة مثل السكري وأمراض القلب مستقبلاً.

أفضل طرق علاج السِمنة عند الأطفال: تعرّفي إلى التفاصيل

مشاكل في نموّ العظام والأسنان

تقلُّب المزاج وضعف التركيز والتحصيل الدراسي

أمراض بسبب الإفراط وحكايات من داخل العيادات

طفلة تتناول بشهية ساندوتش برجر

طفلة في العاشرة من عمرها، من عاداتها اليومية تناوُل وجبة البرجر والبطاطس المقلية، بعدها بدأت تعاني من زيادة مفرطة في الوزن. وداخل العيادة أظهر الفحص ارتفاعاً في الكولسترول وضغط الدم، وهو ما لا يتوقعه أحدٌ في هذا السن.

وقصة أخرى بطلها طفل في السابعة، جاء وهو يعاني من تسوُّس شديد في الأسنان، بسبب اعتياده تناوُل الحلويات المصنّعة والمعجّنات المحلاة والمشروبات الغازية، يومياً من دون حساب أو رقابة.

خطوات لتقليل استهلاك الوجبات السريعة

أسرة تتشارك إعداد وجبة صحية شهية

التوعية المستمرة، بشرح الأضرار بطريقة مبسّطة غير مباشرة، تجعل الطفل يدرك لماذا يجب تقليل هذه الأطعمة.

توفير بدائل صحية بنفس الجاذبية، بإعداد برجر منزلي بمكوّنات صحية.

تقديم بطاطس مشوية بدل المقلية، بإعداد بيتزا صحية بخبز الحبوب الكاملة وخضروات ملوّنة.

التقليل التدريجي، لكن لا تجبري طفلكِ أو تمنعيه فجأة عن تناوُل الوجبات السريعة، يمكن تقليلها- مرة واحدة في الشهر.

إشراك الطفل في إعداد الطعام وتحضير وجبته الصحية، أو النزول لشرائها من السوق؛ مما يُشعره بالفخر ويجعله يُقبل عليها أكثر.

خطة عملية لتحويل النظام الغذائي إلى صحي

ضرورة التقليل من تناوُل الوجبات السريعة بشكل تدريجي