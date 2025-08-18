"من أنا؟" حوارات بسيطة وممتعة لتعليم طفلك السلوكيات الحميدة

أفكار تعرّفي إليها:

التعاون والمشاركة من السلوكيات الاجتماعية

تتلخص مصادر الأخلاق في مصدرين رئيسين:

الصدق في القول والفعل.

الأمانة في حفظ الأسرار والوفاء بالعهود.

التواضع وعدم التكبر على الآخرين.

الحلم عند الغضب وعدم التعجل في الأمور.

السماحة في التعامل مع الناس وقبول الأعذار.

العفو عن المسيئين والصفح عنهم.

الشجاعة في قول الحق والدفاع عن المظلومين.

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 أغسطس 2025 08:18 صباحاً - من منا - نحن الأمهات- لا تريد لأطفالها أن يتحلوا بمكارم الأخلاق؟ من منا لاترغب في أن يتسم طفلها بالسلوكيات الاجتماعية الطيبة - وليس بالكلام وحده - في التعامل مع الآباء ووسط الأهل والأصدقاء؟ الأخلاق هي كل ما يصدر عن الطفل من تصرف أو فعل أو قول، هي مجموعة من القيم التي تميزه عن الآخر، وعادة ما تنشأ هذه السلوكيات المدعمة بالقيم والأخلاقيات في التعامل وفقاً لما يحدث في البيئة المُعاشة وأسلوب تربية الآباء.والآن معالمُتبعة ، تديرها الأم مع أطفالها من عمر 7-10 أعوام، في جلسة عائلية هادئة، و أسئلة سهلة وبسيطة، مع ترك الإجابات حرة؛ بمعنى أن كل طفل يُجيب بمفرداته الخاصة وفقاً لسنوات عمره، وإن لم يستطع التعبير، فهي فرصتك "الخليج 365" لشرح الإجابة وتوصيل الهدف التربوي من السؤال لطفلك.انتهزي فرصة إجازة أطفالك الطويلة، وأعدي لهم جلسات حوارية محببة مع وجبة خفيفة للتحفيز. نوّعي في الإعداد؛ ما بين أحاجي وألغاز، أوحوارات ترتكز على سؤال وجواب، ومن الممكن إعطاء الطفل فرصة للبحث عن الإجابة، ومارأيك في إعداد الحوارات وفقاً لاهتمام كل طفل؛ من رياضة أو رسم أوأعمال يدوية، أو قراءات في تخصصات مختلفة.أخلاق يتم توارثها من الوالدين الأب والأم، أو أخلاق مكتسبة من المحيط الخارجي كالأهل والأقارب أو المدرسة أو العمل.

9 علامات لنوبات الغضب عند الأطفال هل تودين التعرف إليها؟

سؤال وجواب

أنا أحترم كبار السن وجدّي وجدّتي

أنا شخص أساعد الآخرين وأكون لطيفاً معهم، من أنا ؟

أنا أشارك أصدقائي ألعابي ولا أمانع في أن ألعب معهم، ما اسم هذا السلوك؟

أنا أستمع إلى معلمي وأتبع تعليماته، من أنا ؟

أنا أعتذر عندما أخطئ، ما اسم هذا السلوك؟

أنا أساعد في تنظيف منزلي وأحافظ على نظافته، ما اسم هذا السلوك؟

أنا أقول الحقيقة ولا أكذب، ما اسم هذا السلوك؟-

أنا أقدر مشاعر الآخرين ولا أسخر منهم، ما اسم هذا السلوك؟

أنا أساعد كبار السن وأحترمهم، ما اسم هذا السلوك؟

أنا أتحلى بالهدوء وعدم الاستعجال، وأنتظر دوري، ما اسم هذا السلوك؟

أنا أقول من فضلك وشكراً، وأحترم الكبير وأعطف على الصغير، ما اسم هذا السلوك؟

الرأي التربوي:

كيف تجعلين الجلسة ممتعة مع طفلك ؟

قراءة قصة من الجلسات المحببة للطفل

استخدمي نبرة صوت مرحة وقومي بتمثيل الألغاز أحياناً لتشويق الأطفال.

اربطي استفساراتك بالحياة اليومية، واشرحي للأطفال كيف يمكنهم تطبيق هذه الأخلاق في حياتهم اليومية؟

شجّعي الأطفال على طرح الأسئلة، إذا لم يفهموا اللغز، شجّعيهم على طرح الأسئلة واشرحي لهم الحل ببساطة.

امدحي الأطفال عند إجابة الأطفال بشكل صحيح، امدحيهم وشجّعيهم على الاستمرار في ممارسة هذه السلوكيات.

التعاون وعمل الخير من السلوكيات الاجتماعية المفضلة

صديقان يتفقان في حسن الخلق

مصادقة ذوي الخلق الحسن، والابتعاد عن الأشخاص ذوي الخلق السيئ.

الأخلاق السيئة تجعل الفرد عدوانياً وسلبياً تجاه الآخرين.

الأخلاق والتربية الحسنة والقيم الإنسانية تؤثر على نشأة الفرد والمجتمع إلى حدّ كبير.

(الحل: الصديق، الزميل، أو أي اسم يعبر عن شخصية طيبة).(الحل: المشاركة، التعاون).(الحل: الانضباط، الطاعة).(الحل: الاعتذار، الاعتراف بالخطأ)(الحل: المسؤولية، التعاون)(الحل: الصدق).(الحل: الاحترام، التعاطف).(الحل: احترام الكبير).(الحل: الصبر).(الحل: الأدب).أن تتسم سلوكيات الطفل بالصدق، الأمانة، التواضع، الحلم، السماحة، العفو، الصبر، الشجاعة، فعل الخير.قول الحق، مساعدة الآخرين، والتعاون والاشتراك بالأعمال التطوعية وغيرها الكثير.تهذيب النفس والروح، نشر التفاهم والتعاون بين الأهل والمحيطين.تجعل الطفل محبوباً من الناس، يألف الناس ويألفونه، ويصبح قدوة حسنة للآخرين.الكره بين الناس, انتشار الفساد، فقدان محبة الله والوالدين والناس.التصرف بعدوانية. التسبب بالأذى للآخرين.عدم المحافظة على النظافة. التلفظ بكلمات بذيئة.احتقار الآخرين. التكبر. الكذب. الغيبة والنميمة وغيرها الكثير.