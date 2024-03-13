انت الان تتابع خبر اختفت منذ 8 أشهر.. تحرير فتاة والقبض على خاطفتها في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بعد ورود بلاغ بوجود حالة خطف ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ الكرخ الثالث التابع الى قيادة شرطة بغداد الكرخ، وجه قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء بلاسم حمد حسن بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة العميد مدير الافواج ووجه بضرورة تدقيق المعلومات وبالفعل تمكن فريق العمل من تحديد هوية الخاطفة، حيث تبين ان الفتاة مختفية عن اهلها منذ ثمانية أشهر، وتمكن فريق العمل من تم تحرير المختطفة والقبض على الخاطفة".



وأضاف البيان، انه جرى تسليمهما الى مركز الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون.