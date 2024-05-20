انت الان تتابع خبر رئيس مجلس القضاء يعزي إيران بحادثة الطائرة والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال زيدان في بيان ورد لـ الخليج 365، "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهم، خلال حادث مؤسف في شمال إيران".



وأضاف، "وفي هذا المصاب الجلل، نقدم بالغ التعازي والمواساة الى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي والى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومة وشعباً، ونسأل الباري عزّ وجل الرحمة والغفران للراحلين في هذا الحادث المؤلم، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان".

