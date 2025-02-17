انت الان تتابع خبر بنشرة السومرية.. شلل داخل البرلمان وأزمة بإدارة الدولة ونيران الاتصالات تلامس كورك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # شلل تام يصيب البرلمان، الخلافات تعطل انعقاد الجلسات.. وائتلاف ادارة الدولة قد يدخل على خط الازمة# هيئة الاعلام تؤكد المضي بالاجراءات القانونية ضد كورك.. والاربعاء المقبل موعد الحسم النهائي لملف الديون

# مع اقتراب شهر الصوم.. اسواق الموصل تشهد ركودا غير مسبوق.. والاسباب تعزى للارتفاع الكبير بالاسعار

# عشية تنفيذ اتفاق الانسحاب من الاراضي اللبنانية.. جيش الاحتلال الاسرائيلي يغتال قياديا في حماس جنوبي لبنان