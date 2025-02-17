الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

بنشرة السومرية.. شلل داخل البرلمان وأزمة بإدارة الدولة ونيران الاتصالات تلامس كورك

0 نشر
0 تبليغ

بنشرة السومرية.. شلل داخل البرلمان وأزمة بإدارة الدولة ونيران الاتصالات تلامس كورك

انت الان تتابع خبر بنشرة السومرية.. شلل داخل البرلمان وأزمة بإدارة الدولة ونيران الاتصالات تلامس كورك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # شلل تام يصيب البرلمان، الخلافات تعطل انعقاد الجلسات.. وائتلاف ادارة الدولة قد يدخل على خط الازمة

# هيئة الاعلام تؤكد المضي بالاجراءات القانونية ضد كورك.. والاربعاء المقبل موعد الحسم النهائي لملف الديون

# مع اقتراب شهر الصوم.. اسواق الموصل تشهد ركودا غير مسبوق.. والاسباب تعزى للارتفاع الكبير بالاسعار

# عشية تنفيذ اتفاق الانسحاب من الاراضي اللبنانية.. جيش الاحتلال الاسرائيلي يغتال قياديا في حماس جنوبي لبنان

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا