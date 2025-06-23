انت الان تتابع خبر السامرائي للسفير الروسي: العراق يتأثر بما يجري في محيطه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل البيان عن السامرائي تأكيده أن "العراق يتأثر بشكل مباشر بما يجري في محيطه، مما يتطلب تنسيقًا دوليًا فاعلًا لمنع تدحرج الأزمات، وحماية الأمن الوطني للدول المتأثرة"، مشيداً بمواقف روسيا المتوازنة، ودعمها المستمر لوحدة العراق وسيادته.

وشدّد الجانبان بحسب البيان على "ضرورة تغليب الحلول السياسية وتفادي التصعيد، مع أهمية استمرار الحوار مع القوى الفاعلة في الساحة الدولية، لخلق بيئة مستقرة في عموم المنطقة".