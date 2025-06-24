الإعلام والاتصالات منفتحة على بناء شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "أبو رغيف استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق، تسوي وي، في مقر الهيئة ببغداد، في لقاءٍ بحث فرص التعاون الثنائي في مجالات الإعلام والاتصالات والتحول الرقمي، واستعراض اليات التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين".وأكد أبورغيف خلال اللقاء على "أهمية توسيع الشراكات الثقافية والإعلامية على مستوى التقانات الحديثة والرؤى المؤسسية وتطوير البرامج"، عاداً ذلك "ركيزةً أساسية في تطوير العلاقات الثنائية، واكد استعداد الهيئة لتفعيل المبادرات النوعية المشتركة، والرؤى المؤسسية الكفيلة بإنجاح المشاريع ذات الصلة".

وتابعت الهيئة، "جرى خلال اللقاء استعراض التجربة الصينية المتقدمة في مراقبة جودة الخدمات والحد من الفجوات الرقمية، والإمكانات التقنية التي يمكن توظيفها لتطوير بنية الاتصالات العراقية، بما يتواءم مع مسارات السيادة الرقمية وخطط النهوض بالبنية التحتية".

وبحسب البيان، قدّم رئيس الهيئة عرضاً موجزاً عن البيئة الاستثمارية المتاحة في العراق، وحوافز جذب الشركات الأجنبية وفق القوانين والتشريعات النافذة، مؤكداً انفتاح الهيئة على "بناء شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة، ولاسيما في القطاعات ذات الأولوية".