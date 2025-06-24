انت الان تتابع خبر موقف عراقي جديد يخص المبادرة الأمريكية بوقف إطلاق النار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعبّر الوزير اليوناني عن "تقدير بلاده العالي لدور الدبلوماسية العراقية المؤثر، ومكانة العراق البارزة في تبني سياسة متّزنة وسط الصراعات المعقدة التي تشهدها المنطقة، وقال: "أردتُ الحديث معكم وتبادل وجهات النظر قبيل انطلاق القمة هذا المساء، نظراً لأهمية رؤيتكم في ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية".

وأكد جيرابيتريتيس على "أهمية تعزيز التعاون المستمر بين العراق واليونان، لضمان عدم استغلال الجماعات الإرهابية للظروف الحالية لإعادة تنظيم صفوفها، كما دان بشدة "الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة أرثوذكسية في العاصمة السورية دمشق"، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب.

من جانبه، عبّر حسين عن شكره وتقديره للوزير اليوناني على مبادرته بالاتصال، مؤكداً أن ما تقوم به الدبلوماسية العراقية ينطلق من حرصها على أمن واستقرار العراق والمنطقة، وهو جزء أصيل من واجبها ومسؤولياتها.

وأضاف أن "الواقع الدولي يشهد تراجعاً مقلقاً في الالتزام بالقانون الدولي، حيث بات استخدام القوة وسيلة متزايدة في التعامل بين الدول في عدد من مناطق العالم"، وأشار إلى أن العراق كان قد حذّر مبكراً من أن الحروب الجارية ستؤدي إلى اندلاع صراعات جديدة، وأن الحرب على غزة، على سبيل المثال، تمهد الطريق لنزاعات في لبنان، وقد تمتد إلى إيران.

كما أكد دعم العراق للمبادرة الأمريكية الخاصة بوقف إطلاق النار، معرباً عن أمله في الالتزام الجاد بها من جميع الأطراف.

وعلى الصعيد الثنائي، وصف الوزير حسين العلاقات العراقية–اليونانية بأنها "جيدة جداً"، مؤكداً سعي العراق إلى تطويرها في مختلف المجالات.