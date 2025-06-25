انت الان تتابع خبر محمد جعفر الصدر لـ"الخارجية البريطانية": "مالكم كيف تحكمون؟" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في تغريدة، ان "رئيس الوزراء يشدد على ضرورة صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل"، مشيرة الى ان "هذه فرصة لتأمين استقرار تشتد حاجة الشرق الأوسط إليه".



وأكدت الخارجية البريطانية، انه "يجب آلا يسمح لإيران بتطوير سلاح نووي، وعليها العودة لطاولة المفاوضات والعمل تجاه تسوية دائمة، تلك هي الرسالة التي أبحثها مع الزعماء في قمة الناتو اليوم".

من جانبه، رد السفير العراقي الصدر على التغريدة بالقول: "ولكن الكيان الصهيوني يمتلك مئات القنابل النووية ويمارس ابادة جماعية وينتهك كل القوانين والاعراف الانسانية والدولية فلا مانع من ذلك، مالكم كيف تحكمون!!!".