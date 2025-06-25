انت الان تتابع خبر الخارجية التركية تعرب عن استعدادها الكامل للتعاون مع العراق بشأن حصته المائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان للسفارة العراقية في تركيا ورد للسومرية نيوز، فإن سفير جمهورية العراق لدى أنقرة ماجد اللجماوي بحث، اليوم الأربعاء، مع وكيلة وزير الخارجية التركي، عائشة بيرس إكنجي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب مناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.وشهد اللقاء تأكيد الجانبين على أهمية تنمية العلاقات العراقيَّة – التركية، وتعميق الشراكة في مختلف المجالات، بما يُسهمُ في تعزيز الاستقرار الإقليمي وخدمة المصالح المتبادلة، بحسب البيان.

كما تناول الجانبان أبرز التطورات في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيّما التصعيد العسكري الأخير بين الجُمْهُورية الإسلامية الإيرانية والكيان الإسرائيليّ، حيثُ استعرض السَّفير اللجماوي موقف العراق الرَّافض للتَّصعيد، والدَّاعم لخفض التَّوتُّرات، مُعربًا عن ترحيب بغداد بالمبادرة الأمريكية التي أفضت إلى اتِّفاق وقف إطلاق النار، ومؤكدًا أنَّ هذه الخطوة تُعدُّ بارقة أملٍ نحو التهدئة، وتُعزِّزُ نهج الحوار كسبيلٍ لحلِّ النِّزاعات.

وفي السِّياق ذاته، أكَّد الجانبان موقف البلدين الثابت من الأوضاع في قطاع غزَّة، ودعمهما الكامل لوقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الشَّعب الفلسطينيِّ، مُشدِّدين على أهمِّيَّة تفعيل الأدوار الإقليميَّة والدَّوليَّة لدفع مسارات الحُلول السِّلميَّة، بحسب البيان.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية دور العراق وتركيا في دعم جهود التهدئة على الساحة الإقليمية، وضرورة تشجيع استئناف الحوار بين طهران وواشنطن، لما لذلك من أثرٍ مباشرٍ في استقرار المنطقة.