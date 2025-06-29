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المال السياسي يهدد نزاهة الانتخابات في العراق مجددا

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المال السياسي يهدد نزاهة الانتخابات في العراق مجددا

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بغداد - ياسين صفوان - وقد وثّقت البعثات الأممية في دورات سابقة وجود مخالفات تتعلق باستخدام المال السياسي، وهو ما يضع البلاد أمام اختبار دولي حرج، لا سيما مع احتمالات تأثير ذلك على صورتها الخارجية وعلاقاتها الإقليمية والدولية.

ورغم التحديات، تبقى الانتخابات المقبلة فرصة قائمة للإصلاح، شريطة اتخاذ إجراءات جدية، تشمل تعزيز الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، وإجبار المرشحين على الكشف عن مصادر تمويلهم، إلى جانب تفعيل محاسبة قانونية صارمة بحق من يثبت تورّطه بشراء الأصوات أو تلقي تمويل غير مشروع.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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