انت الان تتابع خبر توجيهات حكومية تخص مجال الصناعة الدوائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد للسومرية نيوز، فإنه خلال الاجتماع، جرى استعراض التقدم الحاصل في الإنتاج الوطني للأدوية، والتوسع في إنتاج العلاجات السرطانية على وجه الخصوص، إضافة إلى البحث في تطوير الشراكة الناجحة بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال، وكذلك مناقشة المعوقات التي تواجه سير تنفيذ عدد من المشاريع الدوائية وسبل معالجتها.واستمع السوداني إلى عرض شامل لخطوات التطوير، ومناقشة المعايير الأولية التي تعتمدها وزارة الصحة، وقضية التسجيل الأولي والتسجيل النهائي للأدوية واعتماديتها، والسبل المتبعة للوصول إلى أعلى مستويات الأداء والمواصفات للأدوية المنتجة محلياً، بما يطابق المواصفات العراقية والعالمية في هذا الشأن.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء الشركات المنتجة بالتواصل المستمر مع الجهات القطاعية الحكومية، وصولاً إلى حلول عملية لرفع مستويات الإنتاج، وتطبيق العقود مع وزارة الصحة بأفضل ما يمكن، بهدف وضع حلول عملية للمعوقات، والبحث في تعديل ومواءمة القوانين والقرارات التي تدعم الصناعة الدوائية العراقية.

كما شهد الاجماع البحث – بحسب البيان - في تعزيز التوقيتات الزمنية للإنتاج، وموضوع التنافس ضمن إنتاج الدواء الواحد، والترويج للصناعة الدوائية الوطنية، والتسعيرة الدوائية، والفقرات الحاكمة في تنفيذ العقود، إضافة إلى مسألة دعم وحماية المنتج الدوائي، والتأمين على إنتاج المصانع العراقية.