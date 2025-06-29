انت الان تتابع خبر جداول الموازنة المعلقة تهدد استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدليمي في حديث للسومرية نيوز، أن وزارة التربية، التي تعنى بشريحة ضخمة من المواطنين تبلغ نحو 20 مليون شخص بين طالب ومعلم ومدرس وإداري، تضررت بشكل كبير. فغياب التخصيصات المالية أوقف توفير المستلزمات الضرورية لتهيئة الظروف الصحيحة للطلاب للعام الدراسي المقبل، مثل الكتب، واللوازم الدراسية، وعمليات الطباعة، والكثير من الأمور الأخرى التي تعتمد بشكل كامل على التمويل.وأكدت الدليمي أن "إيقاف التخصيصات المالية في هذا الوقت يلقي بظلاله السلبية على وزارة التربية وعلى كل مؤسسات الدولة العراقية".

وفي ختام حديثها، أعربت الدليمي عن أملها في أن يتدخل رئيس الوزراء لتوفير تخصيصات مالية، حتى لو كانت من موازنة الطوارئ، لدعم وزارة التربية. وشددت على أهمية هذه الخطوة لتهيئة الظروف المناسبة للطلاب لاستقبال العام الدراسي القادم.

