انت الان تتابع خبر برلماني: الجواسيس امر حقيقي وايران قبضت على طلبة عراقيين بتهمة التجسس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المعموري خلال حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الجواسيس امراً حقيقيً وايران قبضت على طلبة عراقيين بتهمة التجسس".

ولفت الى ان "القوة السياسية تتحايل على رسائل المرجعية ولم تنفذ منها شيئاً"، مردفاً ان "تأخير رواتب الحشد قد يكون رسالة خارجية".



وتابع، ان "السفارة البريطانية لديها اكثر من عشرين جهة تابعة اليها دون علم الحكومة"، مبينا ان "السفارة البريطانية متجاوزة على ارض داخل الخضراء وتؤجرها لبعض الجهات".

وكشف عن "وجود مدرسة تابعة للتربية تغيرت ملكيتها الى احد الاشخاص، ووزارة الخارجية وامانة مجلس الوزراء طالبتا السفارة باخلاء المدرسة ولكن دون جدوى".

وأكمل ان "مخابرات دولة اجنبية ارجعت بالتعامل مع عراقيين اراضي مصادرة ومعوضة، والسفارة السعودية منعت مجلس الوزراء من بناء موقع بحجة تابعية الارض لها"، منوهاً ان "المنزل الذي استهدف فيه الكاظمي استحوذت عليه السفارة السعودية".