انت الان تتابع خبر رسالة إيرانية الى العراق تتناول أوضاع المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسلّم السفير الإيراني بحسب البيان "خلال اللقاء رسالة خطية من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي، تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة".

كما تم التطرق إلى تداعيات الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، وانعكاساته على الأمن الإقليمي، وجرى خلال اللقاء كذلك بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان.