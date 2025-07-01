انت الان تتابع خبر رئيس البرلمان يدعو نظيره التركي لزيارة العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للمشهداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عقد، اليوم، اجتماعًا مع نظيره التركي رئيس مجلس الأمة الكبير نعمان كورتولموش، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بحضور عدد من النواب".

وأكد المشهداني على "ملف المياه وضرورة زيادة الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، خاصة في هذا الوقت من السنة، وبالطريقة التي تؤمن وصول المياه إلى محافظات العراق والجنوبية منها بشكل خاص"، مبيناً أن "الزيارة اليوم تأتي في ظرف أمني وتحدٍ صعب ووجودي في الشرق الأوسط، ونسعى لتجنيب العراق الانزلاق في الصراعات".

وأشاد بـ"المواقف التركية"، قائلا: "نثمن المواقف التركية، ونعول على الموقف التركي في كل ما من شأنه أن ينفع العراق".

ووجه رئيس البرلمان "دعوة رسمية لنظيره التركي لزيارة العراق في الأيام المقبلة؛ لتعزيز العلاقات وتطويرها".

من جانبه رحّب نعمان كورتولموش رئيس مجلس الأمة التركي بـ"الوفد العراقي"، داعيًا أن "تكون هذه الزيارة بادرة خير في تعزيز العلاقات وتطويرها في النواحي الاقتصادية والسياسية بين البلدين".

وأضاف أن "مستقبلنا واحد وتربطنا جغرافية وتاريخ مشترك، ونتمنى أن يكون العراق من أفضل دول المنطقة، كما نتمنى نجاح الانتخابات المقبلة في العراق وأن ينتج عنها خير تمثيل للشعب العراقي، بما يحقق مصلحته وازدهاره".

وأشاد رئيس مجلس الأمة التركي بـ"موقف الحكومة والبرلمان العراقي المتزن من الأحداث التي عصفت بالمنطقة في الأيام الماضية، التي أسهمت في تجنيب البلاد الكثير من الأزمات".

وأشار الجانبان إلى "التعاون الاقتصادي والاستثمار والعمل على توسيع دخول الشركات التركية إلى العراق، وإدامة التواصل وتفعيل لجان الصداقة وتبادل وجهات النظر والخبرات في الشأن التشريعي والنيابي وتوحيد المواقف في المحافل الدولية، بما يخدم مصلحة الشعب العراقي والتركي وشعوب المنطقة، هذا وعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا بعد انتهاء الاجتماع".

