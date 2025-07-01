انت الان تتابع خبر الى العراق.. تركيا توافق على إطلاق 420 متراً في الثانية من المياه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مجلس النواب في بيان، "التقى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان لبحث العلاقات بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك، وكانت قضية المياه أولوية مهمة في هذا اللقاء، إذ وافق الرئيس أردوغان على طلب الرئيس المشهداني بإطلاق 420 مترًا مكعّبًا في الثانية من المياه في اليوم تبدأ من يوم غد الأربعاء".

وأكد المشهداني أنّ "العلاقات العراقية التركية تشهد ازدهارًا مستدامًا في ظل القيادة الحالية للبلدين"، مبينًا أنّ هذه العلاقة تستند إلى إرث تاريخي طويل وتداخل اجتماعي وجغرافي وسياسي عميق".

وطالب خلال اللقاء بأن "يحظى ملف المياه باهتمام القيادة التركية، وبزيادة إطلاق دفعات المياه في نهري دجلة والفرات، وذلك لإيصاله الى جميع سكان العراق، وخصوصًا المناطق التي تعاني من الجفاف والشحّ في الجنوب"، كما طالب بحلّ ملف مشاكل الإقامة للعراقيين في تركيا وتسهيل إجراءاته وعدم ترحيل المقيمين بشكل مفاجئ؛ مما يعرّض الى مشاكل وأزمات اجتماعية واقتصادية.

من جانبه أشاد رئيس الجمهورية التركية بمواقف العراق المبدئية، وأنّه بلدٌ جارٌ تعتزّ تركيا بمجاورته، مؤكدًا دعمه للعراق وشعبه، حتى ينعم بالازدهار والاستقرار والنمو الاقتصاديّ.

وأبدى أرودغان استجابته لطلب رئيس مجلس النواب بزيادة الاطلاقات المائية بمعدل 420 مترًا مكعبًا في الثانية، تبدأ من يوم غدٍ الأربعاء لنهري دجلة والفرات، مؤكدًا أنّ تركيا تشارك ما وهبها الله أخوانها في العراق، ولا يمكن ان تبخل به عنهم.