انت الان تتابع خبر نائب: وزارة المالية سحبت 10 ترليونات دينار من الاحتياطي النقدي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شنكالي في تصريحات لبرنامج من الاخير الذي تبثه السومرية، إن “الفصائل المسلحة هي الأقرب للوقوف خلف استهدافات كركوك وبقية المناطق، خصوصًا في ظل طبيعة الصواريخ المستخدمة”، موضحًا أن “التحقيقات الأولية تشير إلى أن الصواريخ من منشأ روسي، ما يستبعد تمامًا سيناريو التورط الإسرائيلي”.وفي الشأن المالي، كشف شنكالي عن “قيام وزارة المالية بسحب ما يقرب من 10 ترليونات دينار من الاحتياطي النقدي خلال الفترة الماضية”.

وفي إطار الاستعدادات للانتخابات المقبلة، أشار شنكالي إلى أن “ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يُعد الأقوى على الساحة السياسية حاليًا”، لكنه لفت إلى أن “هناك أطرافًا داخلية تعمل على إضعافه وعرقلة تحركاته قبل الدخول في السباق الانتخابي”.

وعن ملف الحشد الشعبي، أبدى النائب استغرابه من “الارتفاع غير المعقول في أعداد مقاتلي الحشد خلال الأشهر الأخيرة”، محذرًا من أن “استمرار هذا التوسع سيعرض العراق لمخاطر مالية وأمنية”.

وأضاف شنكالي أن “النظام المصرفي العالمي لن يتساهل مع أي جهة تتولى صرف رواتب غير منظمة أو غير مدققة لمقاتلي الحشد، وقد يفرض عقوبات على الجهات المصرفية أو الرسمية التي تتورط في ذلك”.