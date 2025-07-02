انت الان تتابع خبر الأعرجي: الحكومة العراقية تدعم تطوير العلاقات مع جميع الدول وتحافظ عليها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي في بغداد، نيكولو فونتانا. وجرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع في المنطقة والتأكيد على أهمية العمل على حل الصراعات عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية.وعبر السفير الإيطالي عن شكره لدور الحكومة العراقية المحوري في دعم الاستقرار بالمنطقة عبر خفض التصعيد، مشيدا بدور الأجهزة الأمنية العراقية في الحفاظ على إمن السفارات والبعثات الدولية.

بدوره، أكد الأعرجي، أن الحكومة العراقية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء تدعم تطوير العلاقات مع جميع الدول وتحافظ عليها.