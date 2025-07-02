انت الان تتابع خبر الحسيني يبحث مع الرئيس اللبناني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد للسومرية نيوز، فانه في مستهل اللقاء، نقل رئيس البعثة تحيات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى نواف سلام، مؤكداً حرص الحكومة العراقية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.



وجرى خلال اللقاء – بحسب البيان - استعراض أوجه العلاقات الثنائية، والسبل الكفيلة بتطويرها، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

