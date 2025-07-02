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الحسيني يبحث مع الرئيس اللبناني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

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الحسيني يبحث مع الرئيس اللبناني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد للسومرية نيوز، فانه في مستهل اللقاء، نقل رئيس البعثة تحيات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى نواف سلام، مؤكداً حرص الحكومة العراقية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء – بحسب البيان - استعراض أوجه العلاقات الثنائية، والسبل الكفيلة بتطويرها، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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