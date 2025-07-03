انت الان تتابع خبر مكتب رئيس الوزراء: قانون الموازنة الثلاثية نص على إيقاف التعيين والتعاقد بدوائر الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة وجود جهات سياسية تحاول استمالة المواطنين، وإيهامهم بوجود تعيينات ضمن الأجهزة الحكومية".

وأضاف "نؤكد أن قانون الموازنة الثلاثية الذي صوت عليه مجلس النواب، نص في (المادة 14/ رابعا أ) على إيقاف التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة".

ودعا المواطنين إلى "عدم الانجرار خلف هذه الأعمال التي تعمل على استغلالهم من أجل غايات ومصالح شخصية تندرج ضمن الدعاية الانتخابية".