انت الان تتابع خبر النزاهة النيابية: فتح تحقيقات واسعة بمخالفات جسيمة بقائمقامية المدائن وأبو غريب والكرخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة زياد الجنابي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "لجنة النزاهة النيابية باشرت بإجراء تحقيقات موسعة بشأن مخالفات جسيمة بقائمقامية اقضية المدائن وابو غريب والكرخ في بغداد".

وأكدت اللجنة، وفق البيان أنها "ستجري التدقيق بالملفات التي تشمل المشاريع الخدمية وملفات الوقود والنفقات المصروفة خلال 15 سنة الماضية الى جانب ملف الاراضي وتقطيعها او الاستيلاء عليها واصدار بعض الموافقات والكتب الرسمية بشكل غير مدروس ووسط مؤشرات واضحة على وجود هدر كبير في المال العام وسوء إدارة متعمد".

وأشارت إلى "متابعتها كشف الذمة المالية الخاصة بالشخصيات المسؤولة عن ادارة تلك الوحدات الادارية واقاربهم كون ما وردها من تقارير ومعلومات يستوجب التدخل الفوري والحازم، لا سيما ان بعض المؤشرات تكشف عن شبهات فساد اداري ومالي ممنهج وتلاعب خطير في ادارة المشاريع والنفقات العامة ما انعكس سلبا على الواقع الخدمي والمعيشي في الاقضية المذكورة".

ولفتت إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة مشتركة من محققي هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية الاتحادي للتدقيق في كافة التفاصيل والمستندات ذات العلاقة ورفع التوصيات اللازمة بحق الجهات او الافراد الذين تثبت ادانتهم او تقصيرهم في اداء مهامهم".

وشددت على أن "السكوت عن هذه التجاوزات لم يعد مقبولا وأنها ماضية في محاسبة كل من أهدر المال العام أو عبث بمقدرات الدولة والمواطنين"، مؤكدة أن "جميع من يثبت تورطهم سيحالون إلى الجهات القضائية دون استثناء".