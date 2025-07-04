أول تعليق للعلوي بعد إقالته من قبل مجلس بغداد

بغداد - ياسين صفوان - وقال العلوي في بيان، إن "الجلسة التي عقدت اليوم من قبل بعض أعضاء مجلس المحافظة لاقالتي وتعيين محافظ جديد هي جلسة غير قانونية وغير شرعية، وذلك لأنها افتقدت إلى الإجراءات الأصولية المنصوص عليها في القوانين النافذة".

وأضاف أن "غياب كلٍّ من رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس عن هذه الجلسة يفقدها مشروعيتها القانونية، ويجعل ما صدر عنها من قرارات باطلة ولا يترتب عليها اي أثر قانوني او إجرائي".

وتابع العلوي "إننا نهيب بالجميع الالتزام بالدستور والقوانين واحترام السياقات القانونية في إدارة شؤون الحكومة المحلية بذراعيها التشريعي والرقابي من (مجلس المحافظة ، المحافظة) بعيدًا عن أية إجراءات أو ممارسات تخالف أحكام القانون وتضر بالمصلحة العامة"، مؤكدا استمراره بأداء مهامه ومسؤوليته وفق القانون.