انت الان تتابع خبر انقلاب داخل مجلس بغداد يجهض خلال ساعات‎.. فيديو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهد مجلس محافظة بغداد واحدة من أسرع الانقلابات السياسية تذبذبا حين صوّت على إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي وكلّف حيدر موحان الفياض بديلا عنه قبل أن يتراجع ويُعيد العلوي لمنصبِه. وقال مراقبون لمراسل السومرية إن ما جرى ليس معزولا عن بيئةٍ سياسيةٍ مأزومةٍ حيث تتحرك الأطراف مبكرا لإعادة رسم خريطة النفوذ داخل مجالس المحافظات وخاصة في بغداد ذات الثقل الإداري والسياسي.. المزيد في هذا التقرير من السومرية.



