انت الان تتابع خبر النزاهة تلزم جميع المرشحين للانتخابات بتقديم ذممهم المالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الهيئة محمد علي اللامي في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إن "الهيئة شكلت فرقا ميدانية مشتركة لرصد المخالفات ومراقبة أي تأثير غير قانوني على الناخبين وضمان ابتعاد أي مرشح يخالف القانون".وأضاف أن "الهيئة ألزمت رؤساء ومؤسسي الأحزاب والمرشحين بتقديم إقرار عن ذممهم المالية".

وتابع اللامي، أنه "بالتعاون مع مفوضية الانتخابات، فإن الهيئة تراقب عملية الإنفاق للأحزاب والمرشحين وسوف تتخذ الإجراءات وإحالة المخالفين للقضاء".

وبين اللامي، أن "٥٠٨٠ رقم مجاني لتلقي الشكاوى والمعلومات والتي تتعلق بالخروقات".

وشدد اللامي، على "التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ومجلس القضاء للعمل وفرق مشتركة تضمن نزاهة العملية الانتخابية ورصد المخالفات والانتهاكات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"، مشددا على "ضمان ابتعاد اي مرشح يخالف القانون".

