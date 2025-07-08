انت الان تتابع خبر خلال الساعات القادمة.. اتفاق نفطي وشيك بين حكومتي بغداد وأربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صرح صباح صبحي، عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، بأن الصيغة المتوقعة للاتفاق تنص على تسليم حكومة الإقليم 300 ألف برميل نفط يوميًا إلى الحكومة الاتحادية عبر شركة تسويق النفط "سومو". في المقابل، ستمنح الحكومة الاتحادية الإقليم 46 ألف برميل يوميًا للاستهلاك المحلي والتصفية.يتوقع صبحي أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق وتوقيعه خلال الساعات القادمة، ليُعرض "اليوم" أمام مجلس الوزراء للتصويت عليه، بهدف إنهاء معاناة موظفي الإقليم وضمان صرف رواتبهم.

وأكد عضو لجنة النفط أن هذا الاتفاق يُنظر إليه على أنه "فاتحة خير" ليس فقط لحل الخلاف النفطي بين الجانبين، بل أيضًا لمعالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم المتأخرة، ومن ثم توزيعها إلكترونيًا حسب المصارف التي حُدّدت سابقًا.

