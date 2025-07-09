انت الان تتابع خبر الجبوري بشأن الانتخابات: تحتاج لقدر من الاستعداد وهناك شعور بزوال طرف سياسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجبوري خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الانتخابات تحتاج الى قدر من الاستعداد، وهناك اقبال جماهيري عام يضغط على صانع القرار السياسي أن ينحى منحى انتخابي".

وأضاف "هناك شعور لدى الطبقة السنية هناك طرف سياسي سيزال في المرحلة المقبلة بفعل المتغير"، لافتا الى أن "القوى السياسية ستكون مجبرة على التعامل مع مزاج جديد يحكم المنطقة".

وأشار الجبوري الى أنه "لن تكون هناك متغيرات تمنع إقامة الانتخابات"، مضيفا "الإرادة الدولية تريد أن يكون تحقيق التغيير في العراق عن طريق الانتخابات".

الى ذلك، رأى الجبوري أن "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ومرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة"، مردفا "هناك بعض الممارسات الفردية هنا وهناك".

وشدد على ضرورة "متابعة من يحاول استغلال المؤسسات العسكرية في الانتخابات"، كاشفا أن مشروعه "في تحالف صقورنا يستهدف الشباب ومنحهم دورا أكبر".