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بعد محاولة تزوير استثمارية.. السوداني يوجه بتحويل نادي الفروسية لمساحات خضراء

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  • بعد محاولة تزوير استثمارية.. السوداني يوجه بتحويل نادي الفروسية لمساحات خضراء 1/2
  • بعد محاولة تزوير استثمارية.. السوداني يوجه بتحويل نادي الفروسية لمساحات خضراء 2/2

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بغداد - ياسين صفوان - وحصلت السومرية على وثيقة صادرة من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاح حسن عبد الله، تضمنت: "بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، ولغرض الاهتمام بالأماكن الترفيهية في العاصمة بغداد ومنها نادي الفروسية الذي يعتبر من أقدم الاندية في الشرق الاوسط لتنمية الخيول العربية الاصيلة، لأخذ ما يلزم بشأن ضرورة تحويل النادي الى مساحات خضراء ومتنزهات والحفاظ عليها وإقامة مدارس لتعليم الفروسية وملاعب كرة قدم وغيرها من المتنزهات والفعاليات الشبابية".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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