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الحيدري يستنكر محاولات إسكات أصوات الناشطين في البصرة: انتهاك لحرية التعبير

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الحيدري يستنكر محاولات إسكات أصوات الناشطين في البصرة: انتهاك لحرية التعبير

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحيدري في تدوينة على منصة (اكس) تابعتها، الخليج 365، إنه "نستنكر محاولات إسكات أصوات الناشطين في البصرة عبر دعاوى قضائية بتهم السب والتشهير".

وتابع: "تعد هذه التصرفات انتهاكاً لحرية التعبير ومخالفة للمادة 38 من الدستور".

واضاف، ان "المطالبة ببيئة نظيفة ومياه صالحة حق مشروع، وعلى الحكومة المحلية الاستجابة للمطالب بدلاً من ملاحقة اصحابها".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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