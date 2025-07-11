انت الان تتابع خبر الحيدري يستنكر محاولات إسكات أصوات الناشطين في البصرة: انتهاك لحرية التعبير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحيدري في تدوينة على منصة (اكس) تابعتها، الخليج 365، إنه "نستنكر محاولات إسكات أصوات الناشطين في البصرة عبر دعاوى قضائية بتهم السب والتشهير".وتابع: "تعد هذه التصرفات انتهاكاً لحرية التعبير ومخالفة للمادة 38 من الدستور".

واضاف، ان "المطالبة ببيئة نظيفة ومياه صالحة حق مشروع، وعلى الحكومة المحلية الاستجابة للمطالب بدلاً من ملاحقة اصحابها".

