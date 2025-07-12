انت الان تتابع خبر العراق يعلن عن دعمه الكامل لإنجاح عملية تسليم سلاح حزب العمال الكردستاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الرئاسة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني بدء عملية تسليم سلاحه، في خطوة تاريخية مهمة تمهد الطريق نحو إنهاء الصراع المسلح والخروقات الأمنية التي امتدت لعقود من الزمن، راح ضحيتها العديد من المواطنين

وتفتح الباب أمام آفاق مستقبلية تسهم في تعزيز فرص السلام في المنطقة"، داعية الى "ضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم الحقوق المشروعة للأطراف كافة".

واكد أن "هذه الخطوة تمُثل عنصرا مهما لترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المنطقة، وتفسح المجال أمام تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا على أساس احترام السيادة المتبادل وضمان امن وسلامة الشعبين الصديقين"، لافتة الى انها "تدعم بشكل كامل إنجاح هذه الخطوة حتى النهاية، والمساهمة بكل ما من شأنه تحقيق الأهداف المأمولة منها في طي صفحة الماضي المؤلمة، وفتح صفحة جديدة عنوانها التعاون والتنسيق المشترك خدمة للجميع".

