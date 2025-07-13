انت الان تتابع خبر السوداني وأردوغان يبحثان تطورات المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مباحثات هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين".وقدّم السوداني بحسب البيان "التهنئة الى أردوغان بمناسبة عقد اتفاق السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني"، مؤكداً أن الاتفاق سينعكس بشكل إيجابي على المنطقة، وسيدفع باتجاه استقرارها ودفع عجلة التنمية فيها، بما يحقق الخير لشعوبها.

وتناولت المباحثات تطورات الأحداث في المنطقة، وأهمية العمل على إنهاء العدوان المستمرّ على غزة ولبنان، وضرورة إيصال المساعدات العاجلة للمدنيين، بجانب التأكيد على عدم تكرار التصعيد، وحلّ القضايا في إطار الحوار والقوانين والمعاهدات الدولية، بحسب البيان.