الحلبوسي يحضر تجمعين في كركوك لدعم مرشحين عن حزب تقدم

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الحزب في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، يرافقه نائب رئيس الحزب محمد تميم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط وعدد من قيادات الحزب في كركوك، حضروا تجمّعاً جماهيرياً لدعم مرشَّح الحزب خلف عبد علاوي".واضاف، ان "الحلبوسي و تميم وعدد من قيادات الحزب في كركوك، حضروا ايضاً تجمّعاً جماهيرياً لدعم مرشَّح الحزب محمود العبيدي".