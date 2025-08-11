انت الان تتابع خبر العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم أمنية بشأن الحدود المشتركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني، استقبل اليوم الاثنين، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني والوفد المرافق له. وأكد خلال اللقاء سعي العراق الحثيث إلى تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعزيز الشراكات المثمرة في مختلف الصعد والمجالات، وبما يصب في مصلحة الشعبين العراقي والإيراني".وجدد السوداني "الإشارة إلى موقف العراق المبدئي والثابت إزاء رفض العدوان الصهيوني على إيران، وكل ما يؤدي إلى تصعيد الصراعات على المستوى الإقليمي والدولي، وتأييد العراق للحوار الأمريكي الإيراني".

كما رعى، وفق البيان، "توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين مستشار الأمن القومي العراقي، ولاريجاني تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين".

من جانبه، نقل لاريجاني "تحيات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى السوداني، مؤكداً حرص حكومته على تنمية وإدامة العلاقات في مختلف المجالات، وخاصة الربط السككي بين البلدين لنقل المسافرين، والربط مع طريق التنمية والممرات الكبرى التي تشهدها المنطقة".