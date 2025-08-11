انت الان تتابع خبر ماذا تضمنت مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين العراق وايران؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح العوادي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، أن "ما وقع اليوم بحضور رئيس الوزراء بين مستشار الأمن القومي العراقي والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني هو مذكرة تفاهم أمنية تتعلق بتطوير الاتفاق الأمني السابق بين العراق وإيران".

وأضاف ان "مذكرة التفاهم تركزت على تعزيز التعاون الأمني الحدودي المشترك بين البلدين الشقيقين وثانيًا التعاون الاستخباري وكذلك منع حالات التسلل المتقابل ودعم إجراءات حماية الحدود المشتركة للوصول إلى وضع أمني مسيطر عليه يخدم المصالح الوطنية الامنية لكلا للبلدين معًا".

وتابع، أنه "تم التأكيد، خلال اللقاء، بين رئيس الوزراء ولاريجاني على ضرورة حل مشاكل المنطقة من خلال التفاوض والحوار والابتعاد عن التصعيد، كما تم مناقشة قضايا اخرى كموضوع الممرات الكبرى العابرة للدول واهمية طريق التنمية العراقي والربط السككي وكذلك تبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالتحديدات الإقليمية وتطورات الأحداث المتسارعة في المنطقة".

