انت الان تتابع خبر وزير الطاقة السوري يصل إلى بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ان " وزير الطاقة السوري محمد البشير والوفد المرافق له وصل إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في قطاع الطاقة لبحث تعزيز علاقات التعاون".

وأضافت ان "الزيارة تهدف إلى مناقشة عدة مواضيع استراتيجية، في مقدمتها إمكانية إعادة تأهيل خط نقل النفط الواصل بين كركوك وميناء بانياس، إلى جانب بحث سبل التعاون في مشاريع الموارد المائية".

