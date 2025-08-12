اخبار العالم / اخبار العراق

السوداني يوافق على ترقية الضباط المصابين بعجز 50٪ فأكثر

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني مُخوّل في حديث لـ الخليج 365، إن "السوداني وافق على إحالة طلبات الضباط الذين يعانون من عجز بنسبة (50٪) فأكثر، والراغبين بالترقية إلى رتبة أعلى مع الإحالة على التقاعد، وذلك وفق الصلاحيات الدستورية المخوّلة للقائد العام".

وأشار المصدر إلى أن "تنفيذ هذه الإجراءات سيتم ضمن سقف زمني لا يتجاوز (14) يومًا حتما".
