القضاء يؤيد قرار مفوضية الانتخابات باستبعاد الزرفي من الترشح

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في ردها للطعن الذي تقدم به الزرفي واطلعت عليه الخليج 365، أن الأخير لم يقدم الوثائق القانونية اللازمة للترشح، وهو ما دعا مفوضية الانتخابات لاستبعاده، مؤكدةً أن قرار المفوضية استند إلى اللوائح القانونية.وفي ردها للطعن الذي تقدمت به المحامية زينب جواد، أشارت الهيئة القضائية الانتخابية في مجلس القضاء الأعلى، أن الأخيرة لم تقدم وثائقها الدراسية ضمن ملف ترشحها، كما ينص عليه القانون والتعليمات.وأيدت الهيئة قرار المفوضية باستبعادهما من الترشح لانتخابات مجلس النواب المقررة في تشرين الأول المقبل.