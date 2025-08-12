انت الان تتابع خبر القضاء يرد طعن الزرفي باستبعاد مرشحي تحالفه في المثنى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في ردها للطعن الذي تقدم به الزرفي واطلعت عليه الخليج 365، أن تحالف (البديل) لم يقدم الوثائق القانونية اللازمة لترشح أعضائه في المثنى، وهو ما دعا مفوضية الانتخابات لاستبعادهم، مؤكدةً أن قرار المفوضية استند إلى اللوائح القانونية.وفي ردها للطعن الذي تقدمت به المحامية زينب جواد من الترشح للانتخابات، أشارت الهيئة القضائية الانتخابية في مجلس القضاء الأعلى، أن الأخيرة لم تقدم وثائقها الدراسية ضمن ملف ترشحها، كما ينص عليه القانون والتعليمات.